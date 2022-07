Lucerne Festival Der Dirigent als Festivalintendant: Matthias Bamerts 80. Geburtstag Der Schweizer Dirigent Matthias Bamert führt auch mit 80 Jahren noch den Taktstock. Bekannt wurde er in der Schweiz aber mehr noch als Intendant der Internationalen Musikfestwochen Luzern, die er zum Lucerne Festival zu wandeln begann.

Matthias Bamert dirigierte vor zehn Jahren an seinem Geburtstagskonzert zum Siebzigsten das Luzerner Sinfonieorchester im Konzertsaal des KKL. Roger Gruetter

Dirigenten halten sich länger in ihrem Beruf als Intendanten. Das zeigt das Beispiel des Schweizer Dirigenten Matthias Bamert, der gestern seinen 80. Geburtstag feierte. Seinen Ruf hatte sich Bamert zuerst als Dirigent erworben – als Chef diverser Orchester wie der London Mozart Player, aber auch mit Musikfilmen für das Schweizer Fernsehen, die ihn als originellen Programmmacher auswiesen. Seine Bekanntheit aber steigerte sich in seiner Zeit als Intendant der «Internationalen Musikfestwochen» Luzern (1992–1998).

Auch da überraschte er mit innovativen Ideen und leitete die Öffnung hin zum heutigen «Lucerne Festival» ein. In seine Zeit fiel die Gründung des Oster- und Piano-Festivals. Mit den «Festivals im Festival» sprach er immer neue Besuchergruppen an – bis hin zum Strassenfestival, das am Lucerne Festival bis heute Weltmusik in die Luzerner Altstadt bringt.

Seit 2018 unter anderem Chefdirigent in Japan

Aber auch bei Bamert standen die Sinfonieorchester im Zentrum. Und da stellte er fest, dass sein Ruf als Intendant bei den Orchestern jenem als Dirigent abträglich war. Das war mit ein Grund, weshalb Bamert nach der Eröffnung des KKL-Konzertsaals Luzern wieder verliess. Mit Erfolg. Noch heute führt er den Taktstock – unter anderem als Chefdirigent des Sapporo Symphony Orchestra in Japan.