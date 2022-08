Pop Gefällig, aber nicht allzu originell: Joel Goldenberger bringt eine neue EP heraus Mit «Deep Sea Treasure» doppelt der junge Krienser Joel Goldenberger zweieinhalb Jahre nach seiner erfolgreichen Debütplatte mit einem Kurzalbum nach.

Joel Goldenberger. Bild: PD

Vor rund zweieinhalb Jahren überraschte der junge Krienser Joel Goldenberger, als er mit seiner Debüt-CD auf Platz fünf der Schweizer Albumcharts stürmte (allerdings nur kurz dort verweilte). Etwas später folgte die Finalteilnahme in der TV-Show «Sing It Your Way». Nun bringt Goldenberger eine EP mit fünf neuen Songs heraus. Ab Freitag sind sie auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Das Kurzalbum trägt den Namen «Deep Sea Treasure», die Lieder stammen allesamt aus der Feder des Sängers selbst.

Als stilistische Orientierung führt Goldenberger berühmte englische Interpretinnen und Interpreten wie Ed Sheeran, Dua Lipa oder Adele an. So kraftvoll wie bei Letztgenannter ist Goldenbergers Stimme allerdings nicht. Der Musiker wechselt jedoch spielerisch von tieferen Lagen bis in die Kopfstimme.

Quelle: Youtube

Das Können schimmert durch, doch die Songs bleiben kaum haften

Diese gesangliche Unbeschwertheit spiegelt sich in den Arrangements der fünf Lieder: Allesamt folgen sie dem typischen Schema eingängiger Popsongs, die mal in den Singer-Songwriter-Stil, anderswo ins Easy-Listening ausgreifen. Das ist fraglos abwechslungsreich, aber leider nicht sehr originell, mancherorts droht sogar das Abrutschen in den Kitsch. Goldenberger lässt durchaus sein musikalisches Können durchschimmern und liefert dabei ­genau das, was man nach dem Debüt 2020 erwarten konnte: gefälligen Mainstream-Pop, der jedoch kaum haften bleibt.