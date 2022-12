Filmstarts vom 1. Dezember Der Lausbub wird zum Leben erweckt, auf den Spuren von Goya und eine Exil-Iranerin, die Träume sammelt Diese Filme starten am 1. Dezember in den Zentralschweizer Kinos. Zu entdecken gibt es etwa auch den Neil-Young-Film «Harvest Time» oder Louis Garrels Krimikomödie «L'innocent» als Vorpremiere.

Der kleine Nick setzt sich im Atelier seiner Schöpfer auf die Tastatur. Bild: Ascot Elite

Albert Anker – Vorpremiere

Seehof, Zug: Mi, 7.12., 12.15 (Lunch-Kino).

Amanet

Komödie aus Bosnien-Herzegowina.

Ab 1.12. im Pathé, Ebikon.

Calcinculo – Cinema Italiano

Stattkino, Luzern: So, 4.12., 18.00.

Dancing Pina – ­Zusatzvorstellungen

Stattkino, Luzern: So 4.+11.12., 13.30.

Goya, Carrière & the Ghost of Buñuel

Als Kunstliebhaber und Kenner Goyas führt uns der französische Drehbuchautor Jean-Claude Carrière (1931–2021) im Dokumentarfilm von José Luis López-Linares durch dessen Werk. Um das Geheimnis zu lüften, unternimmt er eine letzte Reise nach Spanien, die ihn auf die Spuren des Malers zurückführt. Er knüpft Verbindungen zu Künstlern aus der Welt des Films, der Literatur und der Musik wie Julian Schnabel oder Carlos Saura und zeigt, wie einflussreich Goyas Werk ist.

Ab 1.12. im Bourbaki, Luzern.

Hit the Road – Studiofilm Altdorf

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 7.12., 20.15.

Land of Dreams

Der neue Film der iranischen Künstlerin und Filmemacherin Shirin Neshat spielt in den USA. Die Hauptfigur ist Exil-Iranerin wie die Regisseurin und sammelt für eine staatliche Behörde die Träume der Menschen. «Der Film handelt von einer autoritären Regierung, die sogar das Unterbewusstsein der Menschen ausspioniert», sagte Neshat im Interview mit «Das Magazin». Es geht um mangelnde Sicherheit und ein Klima der Angst, aber auch darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir, laut Neshat, alle zusammengehören und uns umeinander kümmern müssen.

Ab 1.12. im Stattkino, Luzern.

Le petit Nicolas – Der kleine Nick erzählt vom Glück

Irgendwo zwischen Montmartre und Saint-Germain-des-Prés erwecken Jean-Jacques Sempé und René Goscinny einen schelmischen und liebenswerten Buben zum Leben, den kleinen Nicolas. Von Schulhofspielen und Prügeleien bis hin zu Streichen im Sommerlager und Kameradschaft – Nicolas erlebt eine fröhliche und bereichernde Kindheit. Der Animationsfilm, am renommierten Festival von Annecy mit dem Hauptpreis ausgezeichnet, basiert auf den Originalwerken und erzählt die Geschichte der Entstehung.

Ab 1.12. im Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Seehof, Zug.

L’innocent – Vorpremiere

Bourbaki, Luzern: Mi, 7.12., 12.15 (Lunch-Kino).

Neil Young: Harvest Time – ­Special

Bourbaki, Luzern: Do, 1.12., 20.20.

Rotzloch

Die Besprechung lesen Sie voraussichtlich am Samstag, 3. Dezember.

Ab Sa, 3.12. (18.00 Premiere und Gespräch mit Maja Tschumi und Aminullah Habibi) im Stattkino, Luzern; ab 1.12. im Kino Engelberg; ab 1.12. im Kino Schwyz.

Une belle course

Line Renaud spielt Madeleine, eine elegante, resolute 92-jährige Frau, die ein Taxi ruft, um in das Altersheim zu gelangen, in dem sie nun leben soll. Sie bittet den etwas desillusionierten Fahrer Charles (Dany Boon), an den Orten vorbeizufahren, die ihr Leben geprägt haben, um sie ein letztes Mal zu sehen.

Ab 1.12. im Kino Schwyz.

Vier Wände für Zwei – Cinema am Nachmittag

Cinema Leuzinger, Altdorf: Di,6.12., 15.00.

Violent Night

Der echte Santa (David Harbour, Jim Hopper aus «Stranger Things») trinkt Bier und nimmt gegen die Bösewichte um Scrooge (John Leguizamo), die einer Familie das Weihnachtsfest vermiesen wollen, auch gern mal einen Hammer zur Hand. Weihnachts-Action-Komödie aus dem Hause Universal.

Ab 1.12. im Capitol, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Muotathal (9./17./18.12. 20.00); Cinema8, Schöftland; Seehof, Zug.

Yuku und die Blume des ­Himalaya

Um die Nachfolge ihrer Grossmutter als Geschichtenerzählerin antreten zu können, macht sich die kleine Maus Yuku mit ihrer Ukulele auf die Suche nach der magischen Himalaya-Blume und begegnet dabei allerlei wilden Tieren. Ein Animationsfilm ab 4 Jahren mit viel Musik.

Ab Sonntag, 4.12., im Bourbaki, Luzern.