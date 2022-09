Musikfilm «Der Tod und das Mädchen» mit Patricia Kopatchinskaja als urbaner Totentanz Botschafterin einer neuen Klassik: Der Konzertfilm mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja zu Schuberts «Der Tod und das Mädchen» wird im Stattkino Luzern gezeigt.

Inszeniert mit der Camerata Bern als Musikerin und Schauspielerin den Dialog zwischen Tod und Mädchen: Patricia Kopatchinskaja. Filmstill

Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja ist mit ihrer Spontaneität und Fantasie Botschafterin einer neuen Klassik-Generation jenseits aller steifen Etikette. Als solche spielt sie eine wichtige Rolle nicht nur am Lucerne Festival – im November am Lucerne Festival Forward –, sondern ab 2023 als Residenzkünstlerin auch am Menuhin Festival in Gstaad.

Wie sie die von ihr geleitete Camerata Bern für innovative Formate nutzt, zeigt der Konzertfilm «Death and the Maiden» von Quinn Evan Reimann (2021). Es ist eine filmische Adaption eines Konzertprojekts in der Berner Reitschule, das 2018 einen Grammy erhielt. Ausgangspunkt war Schuberts Streichquartett «Der Tod und das Mädchen», das mit Werken vom Mittelalter bis zur Moderne zu einem urbanen Totentanz verwoben wird.

Durch die gespenstische Szenerie geistern Skelettgerippe, den Dialog zwischen dem Tod und Mädchen lässt Kopatchinskaja hysterisch über Bildschirme flimmern. Trotz knochentrocken ratternder Züge und Schattenspiele bleibt die Musik zentral, die – angestachelt von Kopatchinskajas Spiel – bei Schubert solistische Qualitäten mit orchestraler Wucht verbindet.

