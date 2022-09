Kunst Luzern feiert Städtepartnerschaft mit Chicago Seit 20 Jahren zieht es Kunstschaffende ins Atelier nach Chicago. Grund zum Feiern.

In Sursee geboren und seit 1981 in Chicago: Jazz- und Bluessaxofonist Sam Burckhardt (65). Bild: PD

Illustration, Jazz- und Bluessaxofon, Video- und Sound-Design, Performance, Cartoon, Hip-Hop – das Programm zu «20 Jahre Städtepartnerschaft Luzern-Chicago» ist so bunt wie die Kulturschaffenden, die im Rahmen der Feierlichkeiten Einblick in ihre Arbeit geben.

Der Verein «Städtepartnerschaft Luzern-Chicago» unterhält in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kanton Luzern ein Wohnatelier in Chicago, welches Luzerner Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt wird. Die Ausschreibung richtet sich an Kulturschaffende aller Sparten aus dem Kanton Luzern. In den 20, respektive 21 Jahren haben fast 70 Kunstschaffende vier bis sechs Monate in der drittgrössten Stadt der USA verbracht.

Man darf es beim Namen nennen: Das Wohnatelier in Chicago für Luzerner Kulturschaffende ist eine Erfolgsgeschichte und ein nicht wegzudenkender Pfeiler der Luzerner Kulturförderung. Zudem wird das Luzern-Chicago-Netzwerk immer vielfältiger. Drei interdisziplinäre Kollaborationen zwischen Leuten aus Luzern und Chicago wurden ausgewählt und exklusiv in der Kunsthalle Luzern gezeigt. (reg)