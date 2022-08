Kunstbuch US-Kenner Stephan Wittmer veröffentlicht einen beeindruckenden Bildband über die Narben einer Lebensform, die nur das Ich und Jetzt kennt Der Luzerner Stephan Wittmer zeigt mit seinem Buch zwei Seiten einer Medaille. Die Weite der USA: sie ist so frei wie kaputt.

«Tin Can» heisst zu Deutsch Blechdose. Und ist der Titel von Stephan Wittmers im Vexer Verlag Berlin erschienenen Künstlerbuchs. Das Buch basiert auf Wittmers Fotoarchiv, das die eindrücklichen Reisen des Künstlers und Luzerner Hochschuldozenten nach South Dakota und Arizona widerspiegelt.

Zu sehen sind Einblicke unter Hotelbetten oder ein verrosteter Stuhl vor einem verlassenen Fernseher mitten in der Prärie.

Fernsehen in der amerikanischen Prärie – das sieht so aus. Bild: PD

Wittmer reiht eine Auswahl an Fotos in schnell wechselnden Assoziationsketten aneinander. Er beschwört einerseits den Mythos der endlosen Strasse und ihrer unbegrenzten Möglichkeiten, entzaubert ihn aber im nächsten Moment mit Bildern von Konsumskeletten, verlassenen Landschaften und anonymen Hotelzimmern.

Von den «Vernarbungen eines Pragmatismus, der fortwährend nur das Ich und Jetzt zu kennen scheint», spricht Daniel Blochwitz, freier Kurator für Fotografie, im Buch. «Alles, was auf der Strecke bleibt, sammelt sich wie Treibgut am Strassenrand. Dort bleibt es liegen, all die Menschen und Dinge, die es nur bis hierher und nicht weiter geschafft haben: kaputt, verloren, entledigt, aufgegeben, zurückgelassen. Die aber auch trotzig den Elementen, dem Schicksal, der Zeit widerstehen, um irgendwann Teil von Land und Landschaft zu werden.»

Fotos von Stephan Wittmer und Bilder Paco Dalmaus

In der «Redaktion» in der Luzerner Himmelrichstrasse 4 ist noch bis zum 15. August 2022 eine Fotowand mit US-Eindrücken von Stephan Wittmer zu sehen. Daneben gibt es eine Ausstellung mit Paco Dalmau. Der Spanier Paco Dalmau lebt seit 2012 in Rotterdam, die kulturelle Vermischung definiert auch seine Arbeit. Seine aktuellen Werke nutzen die Psychologie der Farbe als konzeptionelle Grundlage. Dalmau schafft Abstraktes mit organischen Formen.