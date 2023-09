Neu im Kino Diese Kinos spielen Luke Gassers «Tell» – und auch ABBA-Fans kommen auf ihre Rechnung Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 14. bis Mittwoch, 20. September in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern – neben den Deutschschweizer Filmstarts legen wir besonderen Fokus auf spezielle Vorführungen in unseren Kinos.

Der Obwaldner Luke Gasser spielt den Tell gleich selber. Bild: Praesens-Film

20’000 especies de abejas – Vorpremiere

Studie zu unterschiedlichen weiblichen Identitäten – Spielfilmdebüt der spanischen Filmemacherin Estibaliz Urresola Solaguren.

ABBA: The Movie – Fan-Event

Der Film von Lasse Hallström aus dem Jahr 1977 – neu gemastert – nimmt mit in den Backstage-Bereich während der Australien-Tournee. Gefilmt wurde auch bei Performances berühmter Songs wie «Dancing Queen», «Tiger», «Name Of The Game» oder «Eagle» in Sydney, Melbourne, Perth und Adelaide. Ein Nebenerzählstrang handelt vom jungen, schussligen Country-Radio-DJ Ashley (Robert Hughes), der den Auftrag bekommt, ein grosses Interview mit ABBA zu führen. Und den Problemen, die sich daraus für ihn ergeben – nicht zuletzt mit dem ABBA-Bodyguard (Tom Oliver).

A Haunting in Venice

Deutschschweizer Start.

Astolfo

Deutschschweizer Start.

Fallen Leaves

Deutschschweizer Start. Die Besprechung lesen Sie unten.

Interdit aux chiens et aux ­Italiens – Vorpremiere

Regisseur Alain Ughetto erzählt die Geschichte seiner Familie aus dem Piemont und die von Tausenden Italienerinnen und Italienern, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen, um ihr Glück in einem Nachbarland zu finden. Dabei beleuchtet er mit dem Bau des Simplons auch ein Stück Schweizer Geschichte. «Für Hunde und Italiener verboten» wurde bei den European Film Awards 2022 als «Bester europäischer Animationsfilm» ausgezeichnet.

Joyland – «Im Gotthard um die Welt»

Es sei «die entromantisierte Version einer Coming-of-Age-Geschichte und eine Hommage an all die Frauen, Männer und trans Personen, die in einer patriarchalisch organisierten Gesellschaft einen hohen Preis für ihre Individualität zahlen», sagt der pakistanische Regisseur Saim Sadiq über seinen international vielfach ausgezeichneten Film.

Tell – Jagd auf Ewig

Deutschschweizer Start. Das Interview mit Regisseur und Hauptdarsteller Luke Gasser zum Film lesen Sie unten.

The Expendables 4 – ­Vorpremiere

Barney Ross (Sylvester Stallone) übergibt in der Action-Fortsetzung das Kommando der Söldnertruppe um Lee Christmas (Jason Statham) – mit Neuzugängen wie 50 Cent oder Megan Fox.

The Pod Generation

Deutschschweizer Start. Mehr dazu lesen Sie am Freitag, 15. September.

Weisst du noch – Vorpremiere

Marianne (Senta Berger) und Günter (Günther Maria Halmer), seit gut 50 Jahren verheiratet, verlieben sich erneut.