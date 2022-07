Festival Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen: Es gelingt ein krachender Start in eine neue Ära Das Open Air Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen begeisterte von Mittwoch bis Samstag vier Tage lang. Aber es gibt auch noch Potenzial für einige Verbesserungen.

«Möchid mol Lärm für Wolfeschiessääääää!» Der Luzerner Rapper Mimiks souverän und unter Hochdruck. Bild: PD (8. Juli 2022)

Das war sie also: die viel diskutierte, langersehnte und zweimal wegen Corona verschobene Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen. Die Wiederauferstehung der heute in Nidwalden als Kult geltenden Ur-Muisiglanzgmeind vor 13 Jahren mit einer neuen, jungen, emsigen Veranstalter-Crew. Drei Tage Open Air im Engelbergertal, drei Tage Musik und Party, drei Tage Leute treffen und «brichte», wie man im Chrachen hinten sagt. Plus Bonus-Kindertag mit Kinderbands und Gumpischloss.

Dabei haben die Organisatoren alles auf «Wenn schon, denn schon gross» angelegt: Ein Open Air mit Campingzone, Extrazügen, Behindertentoilette, Food, Lounge- und Schliessfächer-Zone, drei Konzertbühnen plus Partyzelt plus Kleiderverkaufsstand für alle, die ihren Pulli zu Hause vergessen haben. Plus eine ordentliche Backstage-Zone für die auftretenden Musikerinnen und Musiker. Alles ausgelegt auf insgesamt 11000 Besucherinnen und Besucher von Mittwoch bis Samstag.

Das gute alte Bargeld kam zum Einsatz

Angesichts dieser Grösse und auch weil das 16-köpfige Veranstalterteam mit über 400 freiwilligen Helfenden die neue Muisiglanzgmeind als Feuertaufe durchgeführt hat, ist der reibungslose Verlauf der vier Tage bemerkenswert. Alles hat geklappt – bis auf das digitale Zahlungssystem.

Dieses ist ausgefallen, weshalb man im ganzen Festival nur mit gutem altem Bargeld bezahlen konnte. Die Organisation klappte wohl auch so gut, weil die Kerncrew letztes Jahr quasi als coronabedingten «vorläufigen Ersatz» des Festivals die Reihe «Niederderfli» in Stans durchgeführt hat.

Aufgetreten sind 21 Bands und 15 DJs – alle aus der Schweiz bis auf zwei Ausnahmen: Kapelle Petra ist aus Deutschland, Delinquent Habits sind aus Los Angeles, wobei der DJ Schweizer und der eine Rapper mit einer Schweizerin verheiratet ist.

Angesichts von Corona boten einheimische Bands den Veranstaltern einfach die höhere Planungssicherheit. Wie umsichtig das war, zeigte sich an der Band, die die dritte Ausnahme gewesen wäre: Die Italiener Uncle Beard & The Dirty Bastards mussten kurzfristig wegen einer Corona-Erkrankung absagen. Mit den Urnern Deans kam ein Ersatz, deren Auftritt musikalisch nicht ganz gleichwertig war.

Mainstream, aber auch Perlen für Fortgeschrittene

Die Programmierung war klar auf Massentauglichkeit ausgelegt, aber immer wieder gab es auch kleine Perlen für Fortgeschrittene – und natürlich den einen und anderen «Abschiffer». Die Freistiler The Hydden zum Beispiel und die Bluesrocker Basement Saints legten fantastisch dichte Auftritte hin, während die Halbrockband Wise Fools wie eine dürftige Schülerband klang und die Kapelle Petra herzige, aber wenig dringliche Lieder sang.

Baba Shrimps spielten am Donnerstag amtliche, aber konturlose Hitparadenmusik, während am Freitag Lo & Leduc das Publikum souverän im Griff hatten (siehe Hinweis unten auf separaten Artikel).

Ohnehin war der zweite Abend auf der Hauptbühne auf Hip-Hop ausgelegt. Zuerst der Luzerner Mimiks: jung, schnell und treibend zappelig. Danach Delinquent Habits: das Old-School-Gegenstück – cool, entspannt und tanzbar. Und danach eben Lo & Leduc, die in Grossformation mit zehn Leuten auf der Bühne via Hip-Hop ihre beeindruckend eigene musikalische Sprache gefunden haben.

Veronica Fusaro traf derweil in der Zeltbühne die richtigen sanften Töne, Manilio als letzter Act am Samstag auf der grossen Bühne war zwar liebenswürdig, aber in so engen musikalischen Grenzen, dass wenig Begeisterung aufkam. Auch Hebdide, die Nidwaldner Lokalmatadoren, spielten zwar dicht und gut, konnten die grosse Bühne aber nicht ganz ausfüllen. Und in der Kaffee-Stubä gab’s immer wieder waschechten Ländler.

Fürs erste Mal richtig, für nächstes Mal Potenzial

Nach diesem Potpourri an Bands können die Organisatoren für die nächste Muisiglanzgmeind die Programmierung weiterentwickeln. Ein Hip-Hop-Act nach drei Stromgitarrenbands etwa, wie am Samstag geschehen, ist eigentlich ein No-Go. Und während der Sound auf der grossen Bühne perfekt abgemischt war, liess der Mix in der Zeltbühne oft zu wünschen übrig.

Florian Ganz, charismatischer Sänger von Jack Slamer, weiss, wie grosse 1970er-Jahre-Gesten gehen. Bild: PD (9. Juli 2022)

Aber für die erste Durchführung waren das «Potpourri» und die Massentauglichkeit richtige Entscheide. Weil man ja erst mal schauen muss, was wie funktioniert. Und was künftig allenfalls auf ein spezialisierteres Publikum ausgerichtet werden soll.

Leise Enttäuschung bei den Eintritten

Auch punkto Lage der Zeltbühne, des Partyzelts und der Kaffee-Stubä so dicht nebeneinander, wo sich verschiedene Musiken gegenseitig beeinträchtigten, gibt es noch Potenzial. Nach der insgesamt sehr gelungenen Feuertaufe wird nun die Feinarbeit kommen. Dass statt der erwarteten 11000 Eintritte nur deren 8000 verzeichnet worden sind, zeigt: Ein Festival muss sich seinen guten Ruf und sein Profil hart erarbeiten.

Flavio Odermatt, Sprecher der Muisiglanzgmeind, zeigte sich gestern sehr zufrieden: «Es gab keine grösseren Zwischenfälle oder Pannen, und die Rückmeldungen aus dem Publikum sind sehr positiv.» Es wird also vermutlich eine zweite Muisiglanzgmeind geben. «Das haben wir vor», sagt Odermatt. «Aber sicher noch nicht nächstes Jahr.»