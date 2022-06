Freilichtspiele Luzern 2022 Verwechslungen und Intrigen: Shakespeare-Komödie in einer Luzerner Villa auf Tribschen Regisseur Ueli Blum inszeniert «Viel Lärm um nichts» mit einem hochkarätigen Laienensemble. Die Mundart-Übersetzung stammt vom bekannten Schweizer Autor Charles Lewinsky.

Junker Benedikt von Pfaffenberg und Beatrice. Bild: Emanuel Wallimann/PD

Nach dem erfolgreichen Stück «Was ihr wollt» 2019 bringen die Freilichtspiele Tribschen mit «Viel Lärm um nichts» einen weiteren Stoff von William Shakespeare auf die Freilichtbühne: Die turbulente Komödie wird von einem 21-köpfigen Ensemble im reizvollen Umfeld bei der Villa Schröder auf Tribschen aufgeführt.

«Much Ado About Nothing», wie das Stück im Original heisst, ist ein herrlich verqueres Stück über Liebe und Intrigen, Eifersucht und Täuschungen. Im Mittelpunkt stehen die zwei Paare Claudio und Hero, Beatrice und Benedikt.

Während sich Claudio und Hero schnell verlieben und heiraten wollen, geben sich Beatrice und Benedikt zunächst als überzeugte Singles und wollen nichts voneinander wissen.

Wie das erste Paar trotz Verliebtheit aufgrund böser Intrigen plötzlich auseinanderzubrechen droht und das zweite Paar aufgrund von Verkuppelung überraschend dennoch zusammenfindet, das führt uns Shakespeare mit vielen Täuschungsmanövern vor. Am Schluss wird eine Doppelhochzeit gefeiert.

Regisseur kennt sich mit ­Shakespeare-Stoffen sehr gut aus

Der Maskenball. Bild: Rafael Gil Cordeiro

Mit dem gebürtigen Luzerner Ueli Blum knüpft ein Regisseur und Theatermacher die Fäden, der sich aufgrund mehrerer Mundart-Übersetzungen von Shakespeare-Stücken mit den Stoffen des englischen Dramatikers sehr gut auskennt. Blum, der seit vielen Jahren mit Laientheater-Ensembles, auch in der Zentralschweiz, arbeitet, hat aufgrund seiner Kontakte ein hochkarätiges Ensemble für die Tribschen-Inszenierung gewinnen können. Mit dabei sind Spielerinnen und Spieler der Theatergesellschaften Stans, Sarnen und Sursee sowie der Spielleute Luzern. Das hochkarätige Laienensemble wird ergänzt vom Profischauspieler Patrick Slanzi und der Sängerin Trix Meier.

Die Übersetzung der Komödie «Viel Lärm um nüüt» stammt von Charles Lewinsky. Er war Autor der bekannten Fernseh-Sitcoms «Fascht e Familie» oder «Fertig Lustig» und ist auch als Schriftsteller bekannt und erfolgreich («Gerron», «Kastelau», «Der Stotterer», «Der Halbbart»). Blum sagt:

«Lewinsky hat eine sehr schöne Mundart-Fassung geschrieben, die für Laien gut spielbar ist.»

«Vor allem hat er auch den Mix von Prosa, Versmass und Reimen übernommen, wie er im Original vorhanden ist.» Lewinsky verschiebt den Ort des Geschehens von Messina in eine Schweizer Stadt, die ein bedeutender Lieferant von Söldnern für Machthaber in ganz Europa war. Man darf also getrost von Luzern ausgehen. Überhaupt, so Blum:

«Die geistreichen Streitereien der Figuren sind wie von heute und kommen einem verdächtig vertraut vor.»

Gespannt darf man sein auf die Kostüme und Masken von Anna Maria Glaudemans, die im Stück eine grosse Rolle spielen. Die Musik stammt von Markus Schönholzer. Roman Glaser ist für die musikalische Leitung verantwortlich, Luca Signoretti für die Choreografien.

Die Villa Schröder bietet ein perfektes Bühnenbild für dieses Stück (weitere Ausstattung: Dave Leuthold). Mit ihren vielen Fenstern, Balkonen und Vorbauten ist sie wie gemacht dafür, die Figuren und ihre Liebeswirrnisse, wie sie sich verstellen und einander beobachten, in Szene zu setzen. Ueli Blum war herausgefordert, mit seinem Laienensemble das komplexe Intrigenspiel lesbar und anschaulich zu machen. Er sagt dazu: «Es ist ein bunter Theaterabend mit prächtigen Kostümen und viel Musik, der sich zwischen Burleske und Tiefsinn bewegt. Publikumsnah, widersprüchlich und vielfältig.»