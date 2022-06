Eiszentrum Luzern Widder für einen guten Zweck: Künstler versteigern ihre Skulpturen Neun Kunstschaffende gestalteten gestern in Luzern Skulpturen von Widdern. Diese werden auf einem neuen Kunstportal versteigert.

Die Luzernerin Helen Eggenschwiler ist eine der Kunstschaffenden, die einen Widder gestaltet haben. Bild: Tino Scherer/PD (30. Juni 2022)

Am Anfang waren alle gleich: neun weisse Widderfiguren. Am Donnerstag wurden sie von neun Künstlerinnen und Künstler im Eiszentrum Luzern bemalt und gestaltet. Nun können sie ersteigert werden, der Erlös geht vollumfänglich an karitative Institutionen, welche die Kunstschaffenden selbst ausgewählt haben.

Die Versteigerung läuft seit Donnerstagabend für zwei Wochen auf www.art24.world. Die neue Plattform bietet Kunstschaffenden in aller Welt die Möglichkeit, Werke anzubieten. Dabei werden keine Provisionen erhoben, vielmehr lösen die Anbieter ein Abo. Nach dem Start im Februar sind laut den Betreibern bereits mehrere tausend Werke im Angebot. Bis Ende Jahr sollen weitere Dienstleistungen, etwa für Bildtransport oder Ausstellungsmaterial, dazukommen. (are)