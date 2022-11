Erfolgs-Début «Wir sprechen vor allem die feiernde Meute an»: Neuer Sound mit Gugge3000 schiesst auf Platz 2 der Albumcharts Guggenmusig-Bläser und -Trommler treffen auf harte Bässe und deftige Beats. Die Macher nennen ihre Mischung auch «Konfettipunk».

Die Gugge3000-Masterminds und Frontmänner Rafael Graf alias «EffE» (links) und Marc «Mäge» Reichen. Bild: PD

Die Schweizer Band Gugge3000 mit dem Emmer Rafael Graf alias «EffE» hat mit ihrem gleichnamigen Début-Longplayer sofort den Sprung auf Platz 2 der Albumcharts geschafft. Ein grosser Erfolg für den rappenden EffE, der zusammen mit dem Zürcher Rocksänger Marc «Mäge» Reichen das Mastermind-Duo hinter dem Projekt bildet. Die beiden Frontmänner erklären im Gespräch unter anderem, warum sie Fasnachtsmusik mit fetten Beats vermengen und wie sie ihren speziellen Sound live performen.

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, Hip-Hop-Elemente mit elektronischen Beats und Fasnachtsmusik zu kombinieren?

EffE: Mäge kommt vom Metal/Rock-Genre und ich vom Rap. Wir wollten gemeinsam etwas Neues schaffen, etwas Eigenes, das Bezug zur Schweiz hat. Unsere Genres mit Ländler oder mit typischen Schweizer Instrumenten zu mischen, war uns zu langweilig. Zudem gibt es das schon. Also haben wir uns für Guggenmusik, gemischt mit elektronischen Beats, entschieden und unser neues Genre ‹Konfettipunk› ins Leben gerufen.

Youtube

... und stellt damit auch den Partycharakter mit in den Vordergrund. Wen wollt ihr damit ansprechen?

Mäge: Als wir im Studio am Album gearbeitet haben, war unser Ziel, die schrillste, wildeste und krasseste Live-Show auf die Beine zu stellen. Dementsprechend sollte auch die Musik klingen. Als ich die ersten Songs daheim meinen Kindern abspielte, fanden sie es ‹huere cool›. An unserer Plattentaufe in Amriswil standen wir dann vor rund 1000 Menschen: jung, alt, dick, dünn – da war alles dabei. Ich behaupte mal, dass wir vor allem die feiernde Meute ansprechen.

Wie lief das genau bei den Aufnahmen? Hattet ihr da ganze Guggenmusiken bei euch im Studio?

EffE: Wir waren quasi schon bei den Aufnahmen zum Album mit dem Album auf Tour, denn wir haben jeden der 13 Songs mit einer anderen Guggenmusik aufgenommen. Wir sind mit unserem Studioequipment zu den Guggen gefahren und haben die Songs dann Register für Register in den Probelokalen vor Ort aufgenommen.

Ihr seid direkt auf Platz 2 der CH-Albumcharts eingestiegen. Überrascht?

Mäge: Wir sind vor allem dankbar, dass wir in so kurzer Zeit so viele Menschen mit unserer Musik begeistern konnten. Aber das war erst der Anfang, da kommt noch mehr!

Im Sound von Gugge3000 geht es fasnächtlich zur Sache mit «Guggemusig vo de härtä Sortä», wie eine Songzeile aus der Single «3000» lautet. Bild: PD

Das sind wir gespannt. Doch zuerst stehen mal die ersten Konzerte nach der genannten Plattentaufe an. Wie muss man sich das vorstellen? Stehen da grosse Guggenmusik-Formationen mit auf der Bühne?

EffE: Wir haben unsere fünfköpfige Guggen-Band dabei. Je nach Saal und Ort performen wir auch einzelne Songs mit lokalen Guggen, die wir dann auf die Bühne holen.