Emmen So sieht das erste, abendfüllende Programm im Caleidoskop – ehemals «Broadway Varieté» – aus Das Varieté Caleidoskop um Musikerin Claudia Kienzler feiert auf dem Emmer Seetalplatz Premiere und rückt mit seiner Inszenierung ganz nah ans Publikum.

Claudia Kienzler (rechts) und ihr Caleidoskop-Team. Bild: Daniela Kienzler

Ende 2019 wurde bekannt, dass die Musikerin Claudia Kienzler das Theaterzelt des ehemaligen «Broadway Varieté» übernimmt und unter anderem Namen und leicht verändertem Konzept neu aufleben lässt. Im «Varieté Caleidoskop» sollte es 2021 zum ersten abendfüllenden Programm kommen. Doch die Pandemie nahm diesem Vorhaben zur Unzeit den Wind aus den Segeln.

Nun ist es aber so weit. Am Donnerstagabend, 5. Mai, betritt die neue Crew unter Direktion und musikalischer Leitung Kienzlers sowie der Regie von Didi Sommer die Bühne der wiederbelebten Schaubude.

Die Geschichte des Stücks ist gleichzeitig diejenige des Hauses: Ein stillgelegtes Theater wird aus dem Dornröschenschlaf geholt – man nimmt Bezug zur reichen Geschichte des Varieté-Theaters.

Dabei wird die Schaubude selbst wie von magischer Hand zum Leben erweckt und zur handelnden Figur.

Musik von Pop, Rock über Jazz bis Klassik

Im Vergleich zum Broadway wollen Kienzler und ihr Team noch näher ans Publikum rücken. Das Caleidoskop geht in Originalgrösse, also leicht reduziert, an den Start. Damit werde man intimer und auch exklusiver, wie Kienzler betont.

Die Zuschauer sind stärker in die Szenerie eingebunden. «Dabei wird das ganze Theater zur Bühne», so Kienzler.

Das Premierenstück vereint typische Varieté-Showelemente mit einer stringenteren Theaterhandlung als noch der Vorgänger. Musikalisch werden von Pop, Rock über Jazz bis Klassik zahlreiche Stile abgedeckt – und vom fünfköpfigen Bühnenensemble live gespielt. Gleich bleibt der Charakter des Spiel- und Verzehr-Theaters, in dem die kulturelle Vorstellung zwar den zentralen Aspekt darstellt, ein Drei-Gänge-Menu aber in das Programm eingeflochten und integraler Teil des zu erwerbenden Tickets ist. (sw)