Das einst von Musikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks gegründete Kammermusikfestival Erstklassik präsentiert dieses Jahr wiederum nach dem neuen Konzept vor allem einheimische Künstler und junge Ensembles. Am Dienstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, tritt im Alten Gymnasium Sarnen mit dem Arcis Saxophon Quartett eines der wenigen Saxofonensembles Europas auf, mit Werken von Mozart bis zu Gershwin. Die Tradition literarischer Konzerte wird am Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr, im Alten Gymnasium weitergeführt. Der Pianist Benjamin Engeli spielt Werke von Beethoven, Schubert und Schumann sowie Heinz Holliger. Dazu liest der aus dem Fernsehen und von der Bühne bekannte Schauspieler Thomas Sarbacher literarische Texte aus den verschiedenen Epochen. Im Vorkonzert spielt das MALA Blockflötenquartett der Musikschule Sarnen Werke von Purcell und Telemann.

Im Konzert «Cellissimo» versammelt der international erfolgreiche Cellist Maximilian Hornung in Dvořáks Cellokonzert vier weitere Cellisten um sich. Das Programm wird als Matinee am 18. Juni in Sarnen (10.30) und am 19. Juni abends im Chäslager Stans (20.00) gespielt. Der Förderung des jungen Publikums dient neben freien Eintritten in die Konzerte auch dieses Jahr ein Konzert für Schulklassen und Kinder, in dem das Arcis Saxophon Quartett den «Karneval der Tiere» von Saint-Säens mit Texten von Loriot spielt. (mat)