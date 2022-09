Fantoche Filme von HSLU-Alumnis an Animationsfilm-Festival prämiert Drei ehemalige Studierende des Studiengangs Animation an der Hochschule Luzern konnten am Fantoche-Festival in Baden mit ihren Filmen überzeugen.

Am internationalen Animationsfilm-Festival Fantoche, das vom 6. bis 11. September in Baden stattfand, wurden gleich drei Alumni der Hochschule Luzern für ihre Filme gewürdigt. Wie die Hochschule in einer Mitteilung schreibt, erhielten Jonas Bienz, Samantha Aquilino und Marina Rosset Preise in unterschiedlichen Kategorien.

Der Bachelor-Abschlussfilm «Boddyssey» von Jonas Bienz ist ein experimenteller animierter Dokumentarfilm über den Zusammenbruch eines Ökosystems. Der Film erhielt den «Fantastic Swiss»-Preis.

Samantha Aquilino erhielt für ihren Bachelor-Abschlussfilm «Manchmal weiss ich nicht wo die Sonne» den «High Swiss Risk»-Preis.

Gleich drei Preise erhielt Marina Rosset für ihren Film «La reine des renards»: Den «Best Swiss»-Preis, den «Audience Award» sowie eine «Special Mention». (mha)