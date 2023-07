Festival Das Stradivarifest in Gersau bringt Wien an den Vierwaldstättersee Das Stradivarifest Gersau bringt an lauschigen Orten am See wie jedes Jahr Natur und Kultur zusammen. Aber mit Werken der Wiener Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven beginnt auch eine neue Ära.

Historische Beleuchtung: Kerzenlichtkonzert in der Kindli Kapelle zwischen Gersau und Brunnen. Bild: zvg

Das Markenzeichen des Schweizer Stradivari Quartetts sind die Stradivarifeste, die es quer durch die Schweiz und Europa veranstaltet. Aber deren Wurzeln liegen in der Zentralschweiz, in Gersau. Da nämlich entstand das Stradivarifest aus den Stradivari-Konzerten der Stiftung Habisreutinger, die dem Quartett zeitweilig Stradivari-Instrumente geliehen hatte und ihm damit zu seinem klingenden Namen verhalf.

Dieses Jahr beginnt beim Stradivarifest in Gersau, das von 25. bis 30. Juli dauert, wiederum eine neue Ära. Das bisherige Erfolgsrezept wird zwar beibehalten. Wo Kammermusikfestivals über den Sommer mit lauschigen Orten im Grünen punkten, zieht das Stradivarifest gleich mehrere Register: mit sechs Veranstaltungen am und auf dem See, in einer Kirche und Kapelle oder in Hotelsälen mit schöner Aussicht. Aber jetzt kommt erstmals ein Konzertsaal mit einer Topakustik hinzu: Mit dem neuen Kammermusiksaal in Vitznau, der in kurzer Zeit zu einer Drehscheibe der Festivals rund um den Vierwaldstättersee geworden ist. Nach dem Swiss Alps Classics und den Rigi Musiktagen ist das Stradivarifest das dritte, das den Saal bespielt.

Vitznau reiht sich in naturnahe Erlebnisräume ein

Dieser ist wie geschaffen fürs Quartett. Denn der renommierte Akustiker Martijn Vercammen ermöglichte gerade mit Streichern ein «immersives» Klangerlebnis, wie sich schon bei der Eröffnung im Februar gezeigt hat. Das ist ein idealer Rahmen für das Stradivari Quartett, das hier Streichquartette von Mozart und Haydn spielt. Dass der Saal kein Geheimtipp mehr ist, zeigt die Tatsache, dass das Konzert bereits bis auf den letzten Platz ausverkauft ist (Freitag, 28. Juli).

Aber die Spezialität des Stradivarifests ist sowieso, dass es eben ganz unterschiedliche Räume bespielt und diese quasi zu Erlebnisräumen macht. Dass das Programm dieses Jahr die «Meister der Wiener Klassik», also Haydn, Mozart und Beethoven ins Zentrum rückt, mag wenig originell erscheinen. Aber das Stradivari Quartett widmet sich in seinen «Klangwellen»-Konzertreihen in verschiedenen Regionen der Schweiz ganz der Romantik – nach Brahms und Schumann steht in der kommenden Saison Antonin Dvorak im Zentrum.

Der Fokus auf die Wiener Klassik erzählt jetzt quasi die Vorgeschichte dazu. «Die Idee ist, die Wiener Klassik an den Vierwaldstättersee zu holen und so Natur und Kultur auf wunderbare Weise zusammenzubringen», sagt Maja Weber, Initiantin und Cellistin des Stradivari Quartetts. Das ist insofern doch originell, als die Wiener Klassik am Übergang von der höfischen zur bürgerlichen Musikkultur eigentlich weniger in die Natur hineinpasst, die erst die Romantik beschwor.

Natur und Kultur vereint: Das Stradivari Quartett auf einer früheren Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee. Bild: zvg

Naturhorn, Kerzenlicht und Bootsfahrt

Trotzdem gibt es im Programm entsprechende Bezüge. Im Eröffnungskonzert, quasi ein Salon-Konzert im Seehotel Waldstätterhof in Brunnen, ist das Horn mit seinen Jagdassoziationen quasi das Naturinstrument. Der Hornist Thomas Gallart ist Solist in Mozarts Hornquintett, Musiker des Stradivari Quartetts spielen zum Auftakt ein Streichtrio von Beethoven (Mittwoch, 26. Juli, 19 Uhr). Quasi historisch ist die Beleuchtung im Kerzenlichtkonzert in der Kindli Kapelle zwischen Gersau und Brunnen (mit Streichtrios von Haydn, Donnerstag, 27. Juli, ebenfalls ausverkauft).

Grosse Naturbühne: Konzert auf der Seebühne in Gersau. Bild: Philipp Schmidli (28. 7. 2018)

Geeignet für eine Freiluftaufführung in einer lauschigen Sommernacht ist das mit Streichern und Bläsern orchestral besetzte Septett von Beethoven. Die Serenade auf der Seebühne in Gersau löst damit die Verbindung von Kultur und Natur vielleicht am exemplarischsten ein, wie auch den Anspruch eines Musizierens mit Freunden. Das Stradivari Quartett wird (auch in einem Arrangement von Beethovens «Egmont»-Ouvertüre) unter anderem ergänzt durch den Klarinettisten Fabio di Càsola und den Hornisten Thomas Gallart (Samstag, 29. Juli, 20 Uhr, bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche Marcellus: Tel. 1600 ab 18 Uhr).

Das Naturerlebnis steht im «Nauenbrunch» im Vordergrund. Auf der Fahrt auf dem Gersauer «Republik»-Nauen spielen die «Stradivaris» Stefan Tarara (Violine) und Maja Weber «Populäres aus Amerika» (Samstag, 29. Juli, 11 Uhr). Die Kunst steht an erster Stelle im traditionellen «Stradivarikonzert» in der Gersauer Pfarrkirche St. Marzellus: Das erweiterte Stradivari Quartett mit Primgeiger Xiaoming Wang spielt Streichquintette von Beethoven und – ein Höhepunkt zum Abschluss – Mozart (g-Moll KV 516, Sonntag, 30. Juli, 17 Uhr).