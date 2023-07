Festival Kunz und viele weitere Acts treten am Luzerner Glücklich Festival auf Das eintägige Festival inmitten der Stadt Luzern gibt das Programm bekannt und eröffnet den Vorverkauf. Neben Konzerten auf der Hauptbühne gibt es neu auch eine Stage für elektronische Musik.

Headliner am Glücklich Festival 2023: Marco Kunz oder einfach nur Kunz, der sympathische und äusserst erfolgreiche Mundartmusiker aus Mauensee. Bild: Chrissie.st

Luzern macht glücklich. «Hast du neun Stunden Zeit, um glücklich zu sein?», fragen die Macherinnen und Macher des Glücklich Festival. In der «schönsten Stadt der Schweiz», die sowieso schon glücklich macht.

Ende Juni hatte der Verein verkündet, dass der 9. September der Tag ist, um «10 Jahre Glücklich Festival» zu feiern. Nun sind alle Acts bekannt, und auch der Vorverkauf ist eröffnet.

Neu mit «Glücklich DJ-Stage»

Dieses Jahr gibt es nur eine Hauptbühne mit Livemusik. Diese bespielen Schweizer Künstlerinnen und Künstler «für jeden Musikgeschmack», wie es in der Medienmitteilung heisst. Hinzu kommt aber eine Day-Dance-Bühne, von der aus zahlreiche DJs das Publikum mit elektronischer Musik in Tanzstimmung versetzen. Headliner ist das Luzerner Duo Sous Sol (20 bis 22 Uhr), welches am Freitag, 21. Juli, im Rahmen des Luzern Live Electronic auf der «Cupra Electric Terrace» im KKL Luzern auflegt.

Auf der Main-Stage performen Nicky B Fly (14 Uhr), der Solothurner Mundart-Rapper Manillio (16 Uhr), der Luzerner Rapper Visu & the Vagabundos (18 Uhr), die Zürcher Pop-Band Baba Shrimps (20 Uhr) und zum krönenden Abschluss um 22 Uhr der Luzerner Mundartmusiker Kunz.

Daneben gibt es ein Rahmenprogramm, das auch die Kinder glücklich machen soll: Spiel und Spass von 14 bis 20 Uhr für «die Stars von morgen» und deren Familien. Es gibt «Soul-Food» aus Luzern – aus den Reihen des Organisationskomitees sogar – und kühle Getränke an der Gleis- oder Fassadenbar. Wie jedes Jahr findet der Anlass auf der Fruttstrasse und dem grossen ewl-Parkplatz statt. (reg/pd)