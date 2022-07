Festival Lo & Leduc verursachen an der Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen eine Art Kernschmelze Am Freitagabend war Hip Hip Hop der Schwerpunkt des dreitägigen Musikfestivals Lanzgmeind. Als Hauptact begeisterten: Die Berner Rapper Lo & Leduc mit viel Pop. Ein Grossereignis in Grossformation.

Die beiden Berner Lorenz Häberli und Luc Oggier begannen schon vor 17 Jahren zu rappen. Bis heute haben sie acht Alben veröffentlicht, das letzte, «Mercato», im Februar dieses Jahres. Sie erhielten mehrere Awards und landeten einige Chart-Hits: Lo & Leduc wissen also längst, wie man eine Bühne rockt. Genau das haben sie in Wolfenschiessen vor rund 4000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern der Muisiglanzgmeind getan – und das auch noch auf ihre überaus entspannte Art.

Beeindruckend war zuallererst die Mannschaft: Insgesamt zehn Musiker und Musikerinnen standen auf der Bühne, die Backgroundsängerin Julia Portmann, drei Bläser, zwei Keyboarder, ein Schlagzeuger, ein Gitarrist – und eben die beiden Protagonisten. Ein blendend eingespieltes Ensemble, das sicher und kompakt aufspielte. Mehr noch: Es braucht sehr viel Übung, um diese typische Lo&Leduc-Musik überhaupt zu entwickeln, denn diese ist längst nicht mehr nur Hip Hop, sondern eine betörende Essenz verschiedenster Stilrichtungen von Latin über die aktuellen Pop-Varianten bis zu sanftem Rock – inklusive Gitarren- und Saxofonsolo wie in den guten alten Zeiten.

Solchermassen musikalisch getragen, nehmen die beiden Rapper ganz geschmeidig ihr Publikum mit durch ihre Geschichten aus dem Alltag und über die Liebe. Auch hier reichte das Spektrum von gefühlsduselig bis Vollparty.

In ihren Liedern zelebrierten die beiden Sänger immer wieder Rap-Einlagen. Ja, man muss Lo und Leduc richtigerweise längst als Sänger bezeichnen. Genauso, wie man ihre Lieder am besten als Pop beschreibt. Und das ist als Lob gemeint. Denn nur wenige Schweizer Bands bringen so unterschiedliche Stilrichtungen zu so einer dichten Pop-Kernschmelze wie Lo & Leduc. Was uns zur Frage führt: Sind die eigentlich schon mal am Jazzfestival Montreux aufgetreten? Falls nicht, wäre es höchste Zeit!

Dass Lo und Leduc bei all diesem Pop fantastische Rapper geblieben sind, bewiesen sie in ihrem traditionellen Intermezzo: Leduc fragte im Publikum nach lustigen Wörtern, und Leduc interpretierte daraus im Hochtempo und im Freistil Rap-Kaskaden, in denen es um einen Staubsaugerschlauch, Sperrholz und Arsenal ging.

Das Publikum war aus dem Häuschen! So sehr, dass schliesslich mehrere Zugaben fällig wurden – und das Konzert statt um Mitternacht erst um halb eins zu Ende war. Was wiederum zur Folge hatte, dass viele Besucherinnen und Besucher den letzten Zug verpassten. Aber das machte nichts: Nach Lo & Leduc waren alle glücklich.