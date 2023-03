Festival Mit einem einmaligen Himbeersauce-Projekt: Das Programm des B-Sides-Festivals 2023 ist da Das B-Sides Festival blickt voraus auf seine 18. Ausgabe. Vom 15. bis 17. Juni treten nationale und internationale Musikschaffende auf dem Sonnenberg auf und bieten ein abwechslungsreiches Festivalerlebnis.

Dalai Puma tun sich mit der der Big Band der Hochschule Luzern zusammen. PD

Bereits der Start am Donnerstag bietet erste Höhepunkte: Zu diesen gehören eine Kollaboration der Band Dalai Puma mit der Big Band der Hochschule Luzern. Sie ist ein speziell für das B-Sides erarbeitetes Projekt und verbindet den Rhabarber-Pop-Indie-Rock der Zürcher Band Dalai Puma in ausgeklügelten Arrangements mit dem rund zwanzigköpfigen Jazz Orchestra. «Das gerupfte Planted Chicken am Himbeersauce-Orchester» wird am B-Sides also einmalig erlebbar sein.

Ihr erstes Konzert in der Schweiz haben Japanese Breakfast. Sie haben nichts mit Japan oder Frühstück zu tun, dafür umso mehr mit Dreamy Pop mit grossen Gefühlen. Die koreanisch-amerikanische Frontsängerin Michelle Zauner hatte ihren internationalen Durchbruch mit dem 2021 erschienenen Album Jubilee sowie dem Roman-Bestseller «Crying in H Mart».

Japanese Breakfast. zvg

Kick-Ass-Preisträgerin am Start

Chewlie aus Luzern. zvg

Ebenfalls am Donnerstag stehen Andrina Bollinger, Batbait und Baby Volcano auf den B-Sides-Bühnen. Café Complet machen mit ihrem Queer-Beat-Trash den Auftakt des Festivals, während Frederik, ein «luzernnahes» Projekt um Rolf Laurejis, den ersten Festivaltag abschliesst. Aus Luzern sind an den weiteren Festivaltagen Yet No Yokai, Lakiko, Film 2, Pet Owner und Chewlie dabei. Letztere wurde jüngst mit dem Radio 3fach-Kick-Ass-Award für das beste Album ausgezeichnet.

Er wehrt sich gegen Schubladen

Zebra Katz'. zvg

Im experimentellen Rap bewegen sich Zebra Katz und Brother May. Zebra Katz’ Schaffen ist inspiriert von der zeitgenössischen Strassen- und Ballroomkultur, doch widersetzt sich der Künstler Kategorisierungen, die ihn etwa als queeren Hip-Hop-Künstler schubladisieren. Brother May ist in der Londoner Musikszene rund um das Kollektiv CURL (u. a. Mica Levi, Coby Sey und Tirzah) aktiv und schafft es immer wieder, neue Innovationskraft und positive Grundgedanken in die düstere Welt des Grimes zu bringen.

Les Reines Prochaines. zvg

Feministisches und Romantisches

Poetisch und gleichzeitig politisch wird der Übergang vom Familien- ins Abendprogramm am Samstagnachmittag mit «Les Reines Prochaines». Seit drei Jahrzehnten performt die Basler Kultband feministische und multimediale Darbietungen in wechselnden Formationen. Einen ähnlichen Anspruch verfolgt Cumgirl8, eine junge Band aus den USA, die später am Samstag auftritt.

Okay Kaya. zvg

Am Freitag wird der Auftakt auf der Hauptbühne «melancholisch, romantisch und vielleicht ein bisschen kritisch», wie Anouchka Gwen ihre Musik beschreibt. Sanfte Klänge und persönliche Texte gibt es auch am Samstag bei Okay Kaya. Einen spannenden Kontrapunkt dazu setzt an diesem Abend die Westschweizer Hardcore-Math-Rock-Band Coilguns. Den Festivalabschluss auf der Hauptbühne macht Aïsha Devi. Die Genferin experimentiert mit kehligem Obertongesang und ungewohnten Harmonien. Ähnlich experimentelle Klangwelten erschaffen Rachika Nayar und Maral. Sie haben Wurzeln in Indien bzw. Iran und lassen dies in ihrer Musik deutlich erkennen. (pd/are)