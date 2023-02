Festival Music Andermatt vereint an einem Wochenende Streichquartette aus Klassik und Volksmusik Mit dem Philharmonischen Streichquartett der Berliner Philharmoniker und dem Ensemble Eiger Mönch und UrSchwyz bringt Andermatt Music zwei Streichquartettensembles aus Klassik und Volksmusik zusammen.

Neue Volksmusik in klassischer Besetzung: Das Streichquartett Eiger Mönch und UrSchwyz bei einem Auftritt vor dem KKL Luzern. Bild: Arnet·fotografik

Die Konzerthalle in Andermatt könnte ein Vorbild sein für den Kammermusiksaal, der im Hotelkomplex Das Morgen am Wochenende in Vitznau eröffnet wird. Denn Andermatt wurde durch den Bau des Saals zu einem Hotspot für musikalische Aktivitäten verschiedener Veranstalter, mit denen die Initianten für das Programm des Eröffnungsfestivals bereits den Kontakt suchten.

Zum Erfolgsrezept in Andermatt gehört der Fokus auf klingende Namen und ein stilistisch breites Spektrum, von der Klassik über Jazz bis zur Volksmusik. Beides bringt der Veranstalter Andermatt Music eine Woche nach der Eröffnung in Vitznau an einem Wochenende zusammen– mit je einem hochkarätigen Streichquartett aus den Bereichen Klassik und Volksmusik.

Berliner Philharmoniker und neue Volksmusik

Der klingende Name ist hier jener der Berliner Philharmoniker. Ihr Philharmonisches Streichquartett widmet sich den «schönsten melancholischen Werken», nämlich Samuel Barbers populärem «Adagio for Strings» – laut einer BBC-Umfrage das «traurigste Stück aller Zeiten», und dem sechsten Streichquartett, das Mendelssohn unter anderem in der Bergwelt von Interlaken komponiert hat. Abgerundet wird das Konzert mit Werken von Mendelssohns Schwester Fanny Hensel und Giacomo Puccini.

Am zweiten Tag des Kammermusik-Wochenendes spielt das Ensemble Eiger Mönch und UrSchwyz. Das sind vier junge Frauen, vier Streichinstrumente und einige Überraschungen. Alte Tänze aus Muotathal und dem Appenzell wechseln sich ab mit neuen Werken von bekannten Komponisten wie Markus Flückiger und Noldi Alder. Fränggi Gehrig, Lokalmatador und Akkordeonist aus Andermatt, und der Klarinettist Dani Häusler ergänzen das Ensemble als Gäste mit neuen Eigenkompositionen.