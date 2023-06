Festival Strings Lucerne Aufwärtstrend nach Corona hält bis zum Schluss an Mit orchestraler Kammermusik beschlossen die Festival Strings Lucerne ihre Saison im Hotel Schweizerhof. Ein voller Saal belegte einen Erfolg, den auch die Subventionsgeber stärker honorieren.

Die Festival Strings Lucerne Chamber Players im Hotel Schweizerhof. Fabrice Umiglia

Das Doppelpaket, mit dem die Festival Strings Lucerne ihre aktuelle Saison beschlossen, war eine Art klingende Standortbestimmung. Der Auftritt mit dem Cellisten Kian Soltani stand letzte Woche im KKL für Internationalität und die Entwicklung hin zum schlank besetzten sinfonischen Repertoire (siehe verlinkten Beitrag). Im letzten Konzert der Reihe im Schweizerhof beschworen die Chamber Players des Ensembles dagegen dessen kammermusikalische Wurzeln.

Konzentriert galt das für das Amerikanische Streichquartett von Dvorák, in dem bereits amerikanisch gefärbte Musikantik - wie mit feinziselierter Fiedel: Daniel Dodds - zu grossem Ton aufblühte. Das Streichoktett von George Enescu markierte als orchestrale Kammermusik quasi die Schnittstelle zwischen den alten und den neuen Strings. An einer solchen bewegt sich das Werk auch musikalisch: Romantische Leidenschaft steigerte sich hier zu Fin-de-Siècle-Ekstase, wild zersprengte Dramatik verschmolz in einer gewaltigen Klangorgie zum Schluss.

Zum Erfolg der Reihe gehört, dass sie trotz solcher Raritäten und Entdeckungen mit jeweils rund 200 Besuchern sehr gut ausgelastet ist. Dass die Strings im KKL die Zahl der Besucher auf im Schnitt 1200 steigern konnten, dürfte mit der Präsenz des Orchesters auch während der Pandemie zusammenhängen - mit Streamingprojekten und eben der dafür geschaffenen Kammermusikreihe. Obwohl die Strings deutlich weniger Subventionen erhalten als vergleichbare Kammerorchester in der Schweiz, wird die Aufwärtsentwicklung auch finanziell etwas stärker honoriert.

Nach der Finanzreform 08 war das Orchester zwischenzeitlich durch die Fördermaschen gefallen. Seit letztem Jahr erhält es als Strukturförderung vom Kanton 120 000 Franken (statt zuvor 80 000), wofür allerdings bisherige Projektförderungen wegfallen, sowie neben weiteren Zuwendungen weiterhin 85 000 Franken von der Stadt Luzern.