Festival Szenenwechsel Luzerner Gemeinschaftsorchester vereint Generationen von Profis Das Luzerner Sinfonieorchester und die Junge Philharmonie Zentralschweiz zeigten in ihrem Gemeinschaftskonzert am Donnerstag im KKL, wie bereichernd so eine Fusion sein kann.

Engagiert sich auch für die Profis von morgen: Michael Sanderling, Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. Januar 2023)

Was ist anders, wenn das Luzerner Sinfonieorchester zusammen mit der Jungen Philharmonie Zentralschweiz musiziert? Eigentlich nichts, könnte man nach dem Konzert am Donnerstagabend im grossen Saal des KKL sagen. Jedenfalls nichts, was die Grösse des Orchesters angeht. Und auch die Klangqualität ist dank intensiver gemeinsamer Proben und lustvollem Zusammenspiel hoch professionell.

Man erlebt satten Streicherklang in Schostakowitschs Kammersinfonie, einen Klang, der sich vom hauchleisen Pianissimo, das dennoch bis in jeden Winkel hörbar ist, bis zu einem gross-sinfonischen Fortissimo steigert. Die Mitglieder beider Orchester sitzen jeweils gemischt an einem Pult und so entsteht ein intensives Miteinander. Ja, man profitiert gegenseitig voneinander: auf der einen Seite der «Vollprofi», daneben der Studierende. Daraus ergibt sich eine lebendige, junge Interpretation. Wieso in diesen Gemeinschaftskonzerten aber der Saal nicht voll besetzt ist, obwohl mehr junge Menschen zu sehen sind als sonst, bleibt ein Rätsel. Dieses Konzert hätte auf jeden Fall ein volles Haus verdient.

Gegensätze sinfonisch zugespitzt

Die Orchesterfassung des ursprünglichen Streichquartetts, die Rudolf Barschai mit ausdrücklicher Erlaubnis Schostakowitschs verfasste, lässt viel Raum für klangliche Gegensätze. So wirken bedrohliche Ausbrüche durch die zusätzlichen Kontrabässe besonders stark. Das Thema, die Anfangsbuchstaben von Schostakowitschs Vor- und Nachnamen D-(E)s-C-H, zieht sich unerbittlich durch alle fünf Sätze, die nahtlos ineinander übergehen. Es wird durchweg intensiv musiziert. Lisa Schatzman setzt lange fahle Geigentöne gespenstisch über die bedrohlichen Akkorde des Orchesters, Heiner Reichs Cello-Solo leuchtet in höchster Lage irisierend darüber. Und wenn aus den düster beklemmenden Dissonanzen kurz reines Dur erklingt, ist es wie eine Erlösung. Der Spannungsbogen hält bis zum letzten verklingenden Ton.

Für die 1. Sinfonie von Brahms kommen nach der Pause Bläser und Pauken dazu. Das gründliche Proben, zunächst in Registern, dann in Orchestergruppen und zuletzt alle zusammen, gipfelt nun in einer expressiven Aufführung. Michael Sanderling leitet das gemischte Ensemble gewohnt klar und ausdrucksvoll. Die grossen Steigerungen kommen organisch, die Mischung zwischen voll-sattem Klang und fein schwingender Leichtigkeit ist so lebendig wie stimmig. Und wenn das Pizzicato aller Streicher ganz leise und total gemeinsam gelingt wie im Übergang vom dritten zum vierten Satz und das Tutti so gemeinsam agiert und das Publikum hörbar begeistert, dann kann sich diese Orchesterkombination mit bekannten Orchestern messen.