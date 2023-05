Das Programm des ersten «Bergwelten Filmfestivals» in Stans ist online

Am «Bergwelten Filmfestival» gezeigt werden Filme aus den unterschiedlichsten Weltgegenden, die von Bergregionen, Menschen und ihrer Umwelt berichten. Es findet vom 7. bis 11. Juni 2023 im Theater an der Mürg und im Culinarium Alpinum in Stans statt.