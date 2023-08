Filmfestival Locarno Luzerner Filmemacherin Corina Schwingruber Ilić gewinnt zwei Auszeichnungen Für ihren Kurzfilm «Been There» erhält die Luzernerin gleich zwei Ehrungen. Unter anderem wurde der Film ausgewählt für eine Teilnahme am europäischen Filmpreis.

Filmstill aus «Been There»: Zeit für ein Selfie auf der Gesteinsformation. Bild: zvg

In ihrem dokumentarischen Kurzfilm «Been There» setzt sich die Luzerner Filmemacherin Corina Schwingruber Ilić kritisch mit den Auswirkungen des Tourismus auseinander – und das erfolgreich: Sie erhält am 76. Filmfestival Locarno zwei Ehrungen. «Been There» wurde aus allen Kurzfilmen, die in Locarno in der Sektion «Pardi di domani» gezeigt wurden, für eine Teilnahme am europäischen Filmpreis ausgewählt. Damit ist der Film im Rennen um den europäischen Filmpreis in der Kategorie bester Kurzfilm. Verliehen wird dieser am 9. Dezember in Berlin.

Zudem wird der Kurzfilm im Wettbewerb «Corti d'autore» von der Jury lobend erwähnt. Corina Schwingruber Ilić trat in dieser Kategorie als einzige Schweizerin an.

Corina Schwingruber Ilić (links) und Produzentin Stella Händler gut gelaunt am Filmfestival in Locarno. Bild: zvg

Im jüngsten Dokumentarfilm «Been There» der Luzernerin geht es um die Kehrseite von Tourismus und Reisen. «Noch nie war die Reiselust so verbreitet und die besuchten Orte so überladen. Was haben wir davon, ausser dem Bildbeweis, dass wir dort gewesen sind?», heisst es. Es handle sich um eine Weiterbeschäftigung mit dem Thema Tourismus und eine Art Fortsetzung von Corina Schwingruber Ilićs äusserst erfolgreichem Kurzfilm «All Inclusive», der sich mit dem Thema Massentourismus auf hoher See beschäftigte. (cgl)