Filmfestival Locarno Zentralschweizer Filme in Locarno Das Filmfestival Locarno hat sein Programm bekannt gegeben – mit einigen Filmen aus der Zentralschweiz.

Corina Schwingruber Ilić. Bild: Ruben Hollinger/PD

Weltpremiere feiert der neue Film «Been There» von Corina Schwingruber Ilić. Der Kurzfilm ist als einziger Schweizer Film für die internationale Sektion «Pardi di domani – Pardi d’autore» ausgewählt worden. Im jüngsten Dokumentarfilm der Luzernerin geht es um die Kehrseite von Tourismus und Reisen. «Noch nie war die Reiselust so verbreitet und die besuchten Orte so überladen. Was haben wir davon, ausser dem Bildbeweis, dass wir dort gewesen sind?» – überladen wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Eine Weiterbeschäftigung mit dem Thema Tourismus und eine Art Fortsetzung von Corina Schwingruber Ilićs äusserst erfolgreichem Kurzfilm «All Inclusive», der sich mit dem Thema Massentourismus auf hoher See beschäftigte.

«Been There»: Zeit für ein Selfie auf der Gesteinsformation. Filmstill: Freihändler Film

Zwei Animationsfilme aus der Hochschule Luzern – Design & Kunst

Auch zwei an der Hochschule Luzern – Design & Kunst geschaffene Produktionen kommen in die Kränze. So der Animationsfilm «Searching for the 5th Direction» von Matthias Schüpbach (Bachelor Animation), welcher im Kurzfilmprogramm «Pardi di domani» um den «Pardino d’oro» kämpft.

Für die Sektion «Panorama Suisse» ist «Pipes» vom Trio Jessica Meier, Kilian Feusi und Sujanth Ravichandran (Bachelor Animation) ausgewählt worden. Der Kurzfilm, der schon an zahlreichen Festivals weltweit gezeigt wurde, läuft im Programm, welches die prägnantesten Schweizer Produktionen des vergangenen Kinojahres zeigt. (pd/reg)