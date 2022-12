Filmtage Menschenrechte Frauen kämpfen für die Rechte aller und um eine bessere Zukunft Mit den Schauplätzen Ostukraine und Iran sind die Comundo Filmtage Menschenrechte Luzern nah am Geschehen, das auch die Medien dominiert. Sie blicken aber auch anderswo hin.

«Mi país imaginario»: Besonders laut erklingen die Stimmen und Sprechgesänge der Frauen bei den heftigen sozialen Protesten im Oktober 2019 in Chile. Bild: Trigon Film

Wieso gehört die Zukunft Afrikas den Frauen? Was passierte bei den sozialen Protesten 2019 in Chile? Wie wirkt sich der Konflikt in der Ostukraine auf eine Familie aus, und wie lebt eine Mutter mit unehelichem Kind im Iran?

Die Filmtage Menschenrechte Luzern sind seit 2010 fester Bestandteil des Bildungsprogramms von Comundo. Das Schweizer Hilfswerk für personelle Entwicklungszusammenarbeit mit Sitz in Luzern setzt sich mit Einsätzen in Afrika und Lateinamerika sowie mit Sensibilisierungsarbeit in der Schweiz für mehr Gerechtigkeit und weltweite Solidarität ein. Die Menschenrechtsfilmtage setzen bei den Kindern und Jugendlichen (Schulfilmprogramm 5. bis 10. Dezember) an und richten sich mit dem Hauptprogramm an die breite Öffentlichkeit.

Ausserhalb traditioneller Familienstrukturen

In «L’Afrique des femmes» nimmt uns der gebürtige Algerier Mohammed Soudani auf eine Reise in sieben afrikanische Länder und zu Frauen aus unterschiedlichen Schichten, die alle auf ihre Weise an der Zukunft Afrikas arbeiten – der Dokumentarfilm eröffnet die Filmtage am Freitag, 9. Dezember, um 19 Uhr. Der chilenische Regisseur Patricio Guzmán hat immer schon tief in der Geschichte seines Landes gestöbert. Mit «Mi país imaginario» (Samstag, 10. Dezember, 13.30) liefert er ein Zeitdokument direkt von der Strasse. Besondere Aktualität erhalten «Klondike» (Samstag, 10. Dezember, 16.30 Uhr) von Maryna Er Gorbach, die ihr Familiendrama vor dem Hintergrund des militärischen Konflikts 2014 in der Ostukraine erzählt, und «Until Tomorrow» (Samstag, 10. Dezember, 20.45 Uhr). Der Spielfilm zeigt auf, wie die unerschrockene Generation der Millennials das patriarchalische Wertsystem im Iran auf den Prüfstand stellt. Mit Ausnahme von letzterem werden die Filme von Expertengesprächen begleitet.