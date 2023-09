Freitag Film über Robin Schönbeck und andere chronisch kranke Menschen feiert seine öffentliche Premiere im KKL Die junge Luzernerin Robin Justine Schönbeck ist seit neun Jahren chronisch krank. Ein Dokfilm zu diesem Thema wird am Freitagabend im KKL als Premiere gezeigt.

Ende August porträtierte unsere Zeitung die 21-jährige Luzernerin Robin Justine Schönbeck. Sie leidet seit neun Jahren an einer rätselhaften chronischen Krankheit, die sie praktisch ans Bett fesselt.

Robin Justine Schönbeck, fotografiert bei ihr zuhause. Bild: Boris Bürgisser

(21. 6. 2023)

Dennoch ist sie Teil eines Teams, das den Dokfilm «Grenzen der Endlichkeit» über chronische kranke Menschen produziert hat. Dieser wird am Freitag, 19.30 Uhr (Türöffnung 19 Uhr) im KKL als Premiere gezeigt. Danach gibt es ab 21 Uhr ein Konzert auf der Luzerner Terrasse mit Apéro/Party. Schon ab 19 Uhr ist eine Ausstellung mit Kunstwerken von chronisch Kranken zu besichtigen. An der Premiere wird das Team der Macherinnen und Macher auftreten. Der Film soll in den nächsten Monaten auch in reguläre Kinos kommen.

Visualisierung aus dem Film «Grenzen der Endlichkeit». Bild: PD

Robin Justine Schönbeck, die im Film selber mit im Zentrum steht, meint zur Premiere: «Alle Teilnehmenden werden mit unserem Dokumentarfilm Teil einer bewegenden Reise. Dieses Erlebnis wird ihre Perspektive erweitern und anregen, die Bedeutung von Glück neu zu überdenken. Man entdeckt die Stärke und Kreativität von Menschen, die mit chronischen Krankheiten leben. Und kann sich von ihrer Leidenschaft und ihrem Kampfgeist inspirieren lassen.» (are)