Gemeinschaftskonzert Sintflutartige Klangwellen: Orchester Santa Maria und Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester im KKL Gemeinschaftskonzerte in Grossformation liegen im Trend. Dem Traditionsorchester Santa Maria und dem innovativen Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester gelang damit auch der Schulterschluss zwischen den Generation.

Der Konzertsaal des KKL verlangt und fördert Grossbesetzungen. Als Erstes reagierte das Luzerner Sinfonieorchester darauf, später begannen auch die Festival Strings Lucerne, in sinfonischen Besetzungen aufzutreten. Und vermehrt ziehen auch Laienchöre und semiprofessionelle Formationen mit Gemeinschaftskonzerten nach. Einen besonderen Weg ging zuletzt das Stadtorchester Luzern mit Musikschülern aus Luzern und Kriens. Für ihre Herbstkonzerte schliessen sich der Kammerchor Luzern und der Konzertchor Luzern mit auswärtigen Chören zu Grossformationen zusammen.

Welche «Klanggewalt» (Programmheft) solche Gemeinschaftskonzerte ermöglichen, zeigte am Montag exemplarisch jenes der Orchester Santa Maria und des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters. Abgesehen von einzelnen Unschärfen verhalfen die über hundert Musikerinnen und Musiker Prokofjews «Romeo-und-Julia»-Szenen – in einer Langversion mit einigen Spannungsabfällen – zu viel Schlagkraft (Leitung Yanakiew Droujeloub).

Das Meisterstück war Tschaikowskis «Pathétique»

Das Meisterstück war nach der Pause Tschaikowskis «Pathétique». ZJSO-Dirigent Jonas Bürgin steigerte sie vom Pianissimo, das an einem seidenen Lebensfaden hing (Klarinette: Julian Remund), zu leidenschaftlichen, auch abgründigen und sintflutartigen Klangwellen. Dass auch der Schulterschluss der Generationen gelang, zeigte das zahlreiche und bunt durchmischte Publikum mit Bravo-Rufen und einer berechtigten Standing Ovation zum Schluss.

Der Zusammenschluss war umso eindrücklicher, als beide Orchester danach wieder eigene und ganz unterschiedliche Wege gehen: Das Orchester Santa Maria spielt am 27. Januar in der Kirche Mariahilf in Luzern ein Barockprogramm mit der Geigerin Keiko Yamaguchi. Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester bringt mit einem Crossover-Projekt traditionellen Balkantanz mit balkan-slawisch inspirierter Orchestermusik zusammen (am 26. April im KKL, am 27. April im Theater Uri in Altdorf).