Gotthard Klassikfestival Andermatt Das Gotthard-Festival bekräftigt seine Pionierrolle mit Stars und weitem Horizont Das Gotthard Klassikfestival Andermatt bietet mit Gábor Boldocky und Pepe Lienhard grossen Name und ein Komplett-Programm von der Klassik bis zum Folk mit John Wolf Brennan. Intendant Jörg Conrad über Gagen, Virtuosität und eine erste Liebe.

Eröffnet am Freitag das Festival: Startrompeter Gábor Boldoczki. Bild: Marco Borggreve

Doch, das Gotthard Klassikfestival Andermatt findet vom 16. bis zum 25 September statt. Und bekräftigt mit Topstars wie dem Trompeter Gábor Boldoczki und Pepe Lienhard, den Festival Strings Lucerne und einem Ausnahmeprojekt mit dem Pianisten John Wolf Brennan seine Pionierrolle für das immer reichhaltigere Konzertleben im Bergdorf. Dabei hatte man sich gefragt, ob das Festival tangiert würde von der Absage seines im Januar lancierten Ablegers in Horw. Jörg Conrad hatte da nach wenigen Konzerten wegen aufgelaufener Defizite die Reissleine gezogen.

Jörg Conrad vom Swiss Chamber Music Circle ist Intendant des Gotthard Klassikfestivals. Bild: Florian Arnold

Finanzielle Konsequenzen? Pepe Lienharts Gage als Prüfstein

Auch wenn der Intendant sagte, das Gotthard Klassikfestival in Andermatt sei davon nicht betroffen, drohten mit der Absage in Horw finanzielle Konsequenzen. Denn indem Conrad den nach Andermatt eingeladenen Künstlern Zweitauftritte in Horw anbot, konnte er bei den Gagen jeweils rund einen Viertel des Betrags einsparen. Wie solche Synergien das Budget entlasten können, zeigte das Beispiel der Gage von etwas über 35000 Franken für Pepe Lienhards Big Band. Nachdem Conrad dessen Management einen zweiten Auftritt in Horw anbieten konnte, einigten sich «beide auf einen deutlich tieferen Betrag pro Konzert».

Fallen jetzt mit den Zweitauftritten die Vergünstigungen weg und bringen das Klassikfestival in finanzielle Schieflage? Conrad verneint: «Die Musiker haben grosses Verständnis für diese Situation gezeigt. Auch im Fall von Pepe Lienhard gab es nur geringe Korrekturen nach oben.» Trotzdem ist für ihn klar: «Nach Corona ist nicht vor Corona.» Das Publikum habe wohl «in geschlossenen Sälen immer noch Respekt», Tickets würden viel kurzfristiger verkauft und seit dem Ukraine-Krieg seien Sponsorengelder schwieriger zu erhalten.

Virtuose Trompete eröffnet Komplett-Programm

Alle diese Fragen wird Gabor Boldoczki, der Solist der Festival Strings Lucerne, im Eröffnungskonzert wegblasen. Denn der Ungar, einer der führenden Trompeter unserer Zeit, spielt nicht nur ein Standardwerk für sein Instrument, Nerudas Trompetenkonzert in Es-Dur, sondern auch den Solopart in einem Flötenkonzert von Michel Blavet. «Ein Flötenpart gespielt auf dem Flügelhorn – eine solche Virtuosität habe ich noch kaum je erlebt», begeistert sich Conrad, der einst im Luzerner Sinfonieorchester die Trompete spielte. Die Festival Strings rahmen diese Solokonzerte aus dem 18. Jahrhundert mit Romantik von Mendelssohn (eine Streichersinfonie) und Schumann ein («Bilder aus dem Osten», Freitag, 16. September, 19.30, Konzerthalle Andermatt).

Die weiteren Konzerte bieten die bewährte Mischung aus Klassik, Volksmusik und Jazz, mit der das Festival ein Komplett-Programm für alle Geschmäcker bietet. Das Brass-Quintett Inflagranti entfacht rhythmische Feuerwerke von Händel bis Nino Rota und setzt mit Albéniz und Piazzolla erste Tango-Akzente (Samstag, 17. September, 19.30, Pfarrkirche). Das Ensemble Fiacorda lässt mit dem farbenreichen Klang von Streichern und Bläsern ein französisches Programm in Gershwins «American in Paris» gipfeln (Sonntag, 18. September, 19.30, Konzerthalle). Einen letzten Klassik-Akzent bietet das um eine Klarinette erweiterte Schweizer Klaviertrio mit Werken von Beethoven, Schumann und Glinka (Freitag, 23. September, 19.30, Pfarrkirche).

Brennans «FriendShip» und Lienhards erste Liebe

Eröffnet wird die zweite Festivalwoche aber durch urbane Volksmusik aus Argentinien mit dem Ensemble Tango Salon, traditionellen Tangos und Musik von Astor Piazzolla (Donnerstag, 22. September, 19.30, Pfarrkirche). Zur Weltmusik ausgeweitet wird der offene Horizont im «FriendShip»-Projekt von John Wolf Brennan. Darin führt der irisch-schweizerische Pianist und Komponist seine beiden Ensembles Pago Libre und SOOON zusammen. Da jodelt Sonja Morgenegg magisch auch mal auf Arabisch und wandelt die Musik lustvoll zwischen den Genres von klassischer Kammermusik über Jazz und Folk bis Pop.

Führt seine Ensembles Pago Libre und SOOON zusammen: Pianist John Wolf Brennan. Bild: Tibor Göröcs

Dass Pepe Lienhard mit seiner Big Band dieses Jahr nicht am World Band Festival in Luzern, sondern am Klassikfestival in Andermatt auftritt, sorgt da für einen prominenten Abschluss (Sonntag, 25. September, 19.30, Konzerthalle). Lienhards Programm «Music was my first love» gilt ebenso ein wenig für Jörg Conrad: «Für mich ist das auch wie eine Rückkehr zu meinen Wurzeln, weil ich als junger Trompeter erste Auftritte in Jazz-Formationen hatte.»