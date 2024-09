Museum im Bellpark Kriens Wer findet hier Macron und Mütter unerträglich? Eine Ausstellung vereint grosse Namen in frecher Kritzelei Der Schweizer Kurator Hans Ulrich Obrist bringt die Geistesblitze Kulturschaffender aus der ganzen Welt nach Luzern. Sie alle haben zusammen gezeichnet.

Der bekannte Schweizer Kurator Hans Ulrich Obrist in seiner Ausstellung im Museum im Bellpark Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 13. Mai 2022)

Man kennt es aus der Kindheit, dieses schöne und einfache Spiel: Zeichnen, falten, weitergeben, zeichnen, falten, weitergeben – so gestaltet man gemeinsam mit Stift und Papier, also mit mehreren Blättern, wundersame Kritzeleien. Die Surrealisten adelten das Spiel vor rund 100 Jahren zum «Cadavre Exquis» – zu einem künstlerischen Verfahren.

Zusammen zeichnen: 201 Cadavres Exquis, kuratiert von Hans Ulrich Obrist, warten im Museum im Bellpark Kriens auf den neugierigen Betrachter. Bild: Pius Amrein (Kriens, 13. Mai 2022)

Der bekannte Schweizer Kurator Hans Ulrich Obrist (53) wiederum unterhielt sich 2016 beim Essen mit Künstlerfreunden in der Cafeteria des Google-Kulturinstituts in Paris über die Spielereien der Surrealisten. Das war die Geburtsstunde für Obrists fortlaufendes Projekt, seine zahlreichen Kontakte aus der Kulturszene zum Cadavre Exquis aufzufordern – sei es im Café, bei einer Konferenz, im Taxi, im Zug oder auf einer Antarktisreise. Gemeinsam gezeichnet wird jeweils mit Muse, Spass und in zeitvergessenen Momenten. Entstanden sind so bereits mehr als 200 Blätter, an denen über 380 Künstler, Architektinnen, Schriftsteller, Kuratorinnen beteiligt waren. Darunter sind so grosse Namen wie Ai Weiwei, Pipilotti Rist, Gerhard Richter oder Alexander Kluge.

«Unerträgliche Dinge: Polizei, Mütter, Macron»

Das Museum im Bellpark Kriens macht diese Blätter erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. In der Edition Moderne erscheint zeitgleich ein Buch. Für den weit gereisten Kurator Hans Ulrich Obrist, der seit 2016 als künstlerischer Leiter der Londoner Serpentine Galleries in England eine Basis hat, sind Ausstellung und Buch eine Ode ans Analoge, an die Handschrift, ans gemeinsame Zeichnen:

«Die Ausstellung zelebriert das Zusammensein.»

Für den Besucher der Ausstellung «Zusammen zeichnen. 201 Cadavres Exquis» gibt es in Kriens einiges zu entdecken. Etwa drei lustige Köpfe übereinander, mit Bleistift hingeträumt, darunter die Namen ihrer Erschaffer: die da wären der chinesische Künstler Ai Weiwei und die Schweizer Architekten Pierre de Meuron und Jacques Herzog. Wurde hier etwa geschummelt? Oder woher wusste der eine, dass der andere seinen Kopf malt?

Wer hat hier wohl was gezeichnet, geschrieben oder hingeträumt? Bild: Pius Amrein (Kriens, 13. Mai 2022)

Von Schummeln möchte Hans Ulrich Obrist hier nicht reden, eher von Telepathie, von einem Wort, das zufällig fiel oder davon, dass dieses Spiel stets alle glücklich zurück lässt. Der interessierte Betrachter stösst auch auf Namen wie Édouard Louis – der französische Schriftsteller bringt einen zum Schmunzeln, weil er auf seiner Zeichnung Polizei, Mütter, Schulsystem und Macron nebeneinander als unerträgliche Dinge listet. Dieses Spiel feiert auch die Freiheit der Gedanken und lässt ihr Aussprechen zu, mal witzig, mal ernst. Hans Ulrich Obrist gefällt diese vorwitzige Einfachheit:

«Spielregeln sind auch dazu da, sie zu unterwandern.»

Und zu allem hat der bekannte Kurator eine Geschichte parat: Mit dem deutschen Intellektuellen Alexander Kluge trifft er sich jeweils am 1. Januar – «das ist ein enger Freund von mir, der mit 90 immer noch über Grenzen hinausgeht». Dass die Ausstellung in Luzern stattfindet, freut den gebürtigen Ostschweizer sehr: «Mein erster Atelierbesuch führte mich 1985 hierher, zu Claude Sandoz.»