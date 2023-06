Hergiswil Seeklang-Festival: Mit Schuberts «Forelle» in die Tiefe des Sees So aufregend frisch kann Klassik sein: Der Geiger Jesper Gasseling löste den Anspruch des Seeklang-Festivals in Hergiswil mit Schuberts Forellen-Quintett ganz ungemütlich ein.

Impulsiver Schubert: Jesper Gasseling (links) «and friends» in der Aula Grossmatt, Hergiswil. Bild: zvg

Was macht aus einer Reihe von Konzerten ein Festival? Im Fall der Sommerfestivals, zu deren Saison am Donnerstag der «Seeklang» in Hergiswil den Auftakt machte, spielen oft lauschige Locations eine Rolle. Damit kann der Seeklang in Hergiswil nicht aufwarten. Die Aula Grossmatt ist zwar ein vorzüglicher Konzertsaal. Aber auf dem zehnminütigen Fussweg vom Bahnhof Matt zur Aula ist von der spektakulären Seelage Hergiswils nichts zu spüren.

Immerhin passt der aus dieser Perspektive dramatisch gezackte Pilatus perfekt zur künstlerischen Philosophie der Reihe, deren Festivalcharakter von einer Musikerpersönlichkeit geprägt wird: dem aus Hergiswil stammenden, international tätigen Geiger Jesper Gasseling. Er tritt hier «with friends» auf und sorgt auch für eine familiäre Festivalatmosphäre, indem er zu den Besuchern wie zu Freunden spricht. Vor allem aber verspricht er den frischen Zugriff auch auf bekannte Werke, der zu einem Markenzeichen des Seeklangs geworden ist. Vor Schuberts Forellen-Quintett erteilt er jeder Gemütlichkeit und Süsse eine Absage: «Das ist keine gemütliche Bootsfahrt», warnt er, «uns interessiert nicht die Oberfläche, sondern die dunkle Tiefe des Sees.»

Die Interpretation löst diesen Anspruch geradezu exzessiv ein. Da ist, wie zu Beginn im hochromantischen Klavierquartett von Gustav Mahler, ein orchestral aufrauschender Klang, der vielfältig gebrochen wird. Wo Schubert der Bratsche und dem Cello innige Gesänge anvertraut, fährt Gasseling mit seinen Figurationen auch mal forsch dazwischen. Die Pianistin Chiara Opalio, neben Gasseling die wichtigste Impulsgeberin im Ensemble, treibt das Spiel zu explosiven Akzenten an. Jim Vanderspar steigert den Kontrabass zu stampfenden Grooves und legt auch mit melodischen Linien ein abgrundtiefes Fundament.

Ice-Cream und Karneval für die ganze Familie

An dramatischer Spannung lässt diese Interpretation, die Impulsivität vor Perfektion setzt, keine Wünsche offen. Allerdings bleibt die nicht weniger tief schürfende Innigkeit des Forellen-Quintetts etwas unterbelichtet. Gasseling nimmt sie in einen schlanken, barock deutlich artikulierten Ton zurück, während die Cellistin Polina Yarullina beides verbindet und auch im Piano einen expressiven Ausdruck bewahrt. Nicht zuletzt darin, wie hier die Individualität der Spieler zur Geltung kam, war das ein aufregender Auftakt zu einem Festival der Freunde.

Das ist umso spannender, als diese in den weiteren Konzerten in wechselnden Besetzungen und in Camille Saint-Saëns’ «Karneval der Tiere» – mit der Erzählerin Fränzi Frick - in Grossformation auftreten. Bleibt zu hoffen, dass zum Familienkonzert (um 11 Uhr, Wiederholung abends um 18 Uhr) auch viel jugendliches Publikum den Weg in die Aula Grossmatt findet. Mit den etwas vollmundig angekündigten, auf die jeweiligen Programme abgestimmten Ice-Cream-Kreationen hat das am Donnerstag noch nicht funktioniert. Immerhin boten die Glacen etwas von jener Süsse, die man mit Schuberts Musik auch verbindet.