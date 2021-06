Musik und Tanz im Maihof Hör- und sichtbarer Wechsel der Gefühle Das Musik-Trio Re und zwei Tanzende intonieren und mimen den Schritt von lähmender Angst zu warmem Vertrauen.

Tänzer Dario Theile und Tänzerin Giorgia D’Amico. Bild: Romano Cuonz (Luzern, 8. Juni 2021)

Die drei Frauen des klassischen Trios Re – Eva Maria Felder (Flöte), Deborah Di Marco (Violoncello) und Mirjam Wagner (Klavier) – bauen innovativ und dynamisch Brücken zu neuen Formen der Kunst. Dabei brechen sie das klassische Konzertschema auf und führen mit einem gut durchdachten, thematisch gebündelten Programm hautnah an die Musik heran. So auch im Luzerner Maihof. Zur Intonierung und Darstellung des Themas «Angst und Vertrauen» luden sie zwei Gäste ein: die sizili­anische Tänzerin Giorgia D’ Amico und den in Chur geborenen Tänzer Dario Theiler. Experimentierend sorgen die fünf Musikstudenten (alle stehen kurz vor Abschluss des Masterexamens) für Frische – und wohltuende Überraschung!

Mit dem von düsterer Energie und brodelndem Feuer sprühenden «Allegro energico e con fuoco» von Felix Mendelsohn-Bartholdy (mit Flöte anstelle der Violine) setzt das Trio bedroh­liche c-Moll-Töne in den kargen Kirchenraum. Gekonnt: Angst klingt auf, Verzweiflung wird dramatisch hörbar. Dann plötzlich der frappierende Wechsel zu sehr moderner und auf ungewohnte Weise vorgetragener Musik, die der Österreicher Rudolf Jungwirth dem Ensemble zur Verfügung stellte.

Nun treten die Tänzer auf: vorerst einsam, furchtsam und ohne jede körperliche Berührung. Kaum Augenkontakt haben sie. Angst macht einsam. Traurigkeit wird zum bewegten Bild. Doch im Verlauf des Abends – bei weit­gehend unbekannten, aber interessanten Stücken des Letten Pêteris Vasks, des Briten Eugène Aynsley Goossens und vor allem bei den «Trois Aquarelles für Flöte, Violoncello und Klavier» des französischen Philippe Gaubert – nähern sich die Tanzenden einander an. Zuerst bloss mit Fingerspitzen und Fusssohlen. Später treffen sich ihre Augen. Mehr und mehr. Sie umschlingen sich. Angst weicht, ein wohlig warmes Gefühl des Vertrauens und der Akzeptanz wird spürbar. Die musikalische Einfühlungskraft und auch das Repertoire an tänzerischen Möglichkeiten sind erstaunlich. Im Zusammenspiel mit dem Trio gelingt es, die Kluft zwischen Angst und Vertrauen glaubhaft darzustellen.