Horw Jörg Conrad zieht die Notbremse: Gotthard Klassik-Festival Horw abgesagt Die Organisatoren des Gotthard Klassik-Festivals Horw 2022 stellen das Musikfestival ab sofort ein. Gründe sind zu geringe Kartenverkäufe in diesen Krisenzeiten und daraus resultierende Defizite. Bereits das Konzert von «I Quattro» an diesem Wochenende wird abgesagt.

Gescheitert trotz einem Programm von Klassik bis Jazz in der Horwerhalle 4: Karin Bachner & The Pocket Big Band trat im März am Gotthard Klassik-Festival Horw auf. Bild: Peter Fischli (Horw, 18. März 2022)

Die Idee des Gotthard Klassik-Festivals Horw, das dieses Jahr gestartet ist, schien einerseits clever. Indem Jörg Conrad als Intendant des Gotthard Klassikfestivals in Andermatt den Künstlern Zweitauftritte in Horw anbot, konnte er bei den Folgegagen jeweils rund einen Viertel des Betrags einsparen. Anderseits war fraglich, ob eine künstlerisch anspruchsvolle Konzertreihe derart nah an Luzern ihr Publikum finden würde. Schliesslich berücksichtigte sie mit den Festival Strings oder Pepe Lienhard Künstler, die auch nebenan im KKL auftreten. Hinzu kam, dass für jedes Konzert die Horwerhalle 4 für viel Geld in einen Konzertsaal verwandelt werden muss. Dafür hatte die Gemeinde ans Budget von 242'000 Franken einen Beitrag von 50'000 gesprochen.

80'000 Franken Defizit auch als Folge des Kriegs

Bereits nach den ersten Konzerten wurde jetzt klar, dass das Festival damit finanziell nicht über die Runden kommt. «Das Defizit beläuft sich bereits auf 80'000 Franken», sagt Conrad und nennt einen zusätzlichen Grund: «Der Kartenverkauf blieb trotz der hohen Qualität der Konzertprogramme äusserst gering und unter den Erwartungen. Wir mussten feststellen, dass die Covid-19-Pandemie nach wie vor in geschlossenen kleineren Räumen vom Konzertpublikum als grosse Gefahr wahrgenommen wird.»

Führt die Originalausgabe des Gotthard-Festivals in Andermatt wie geplant weiter: Intendant Jörg Conrad. Bild: Florian Arnold (Andermatt, 25. Januar 2017)

Hinzu komme, dass sich Kulturstiftungen nach wie vor sehr zurückhaltend verhielten: «Der Krieg in der Ukraine wirkt auf die Unternehmungen sehr negativ, Sponsoren aus der Wirtschaft sind abwartend, was in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommen wird.» Unter diesen unvorhergesehenen Umständen könne ein hochkarätiges Musikfestival nicht weitergeführt werden.

Ist damit der von der Gemeinde mit angeregte Plan gescheitert, in Horw eine Konzertreihe aufzubauen, die auf hohem Niveau Klassik, Jazz und Volksmusik bietet? Für Conrad steht das noch nicht fest: «Für die Konzertreihe 2023 wird die Situation neu bewertet. Alle weiteren Konzerte des Vereins, als auch das Gotthard Klassik-Festival in Andermatt, sind davon nicht betroffen».