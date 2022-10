«Ich sehe nur Arielle» Erkennen Sie diesen Luzerner Promi in komplett neuem Look? Die Luzerner Influencerin Anja Zeidler sieht völlig verändert aus: Sie macht jetzt auf Meerjungfrau Arielle. Hätten Sie sie mit ihren neuen «Copper Hair» erkannt?

«Wo ist Anja? Ich sehe nur Arielle»: Das schreibt Anja Zeidler auf Instagram über sich selber. Denn sie hat neue, kupferfarbene Haare, die auch gemäss «Pilatus Today» an die Disneyfigur Arielle die Meerjungfrau erinnern. Ihren Insta-Fans gefällt's 3205 Mal, jemand schreibt: «Es gset haammer uus !!😍😍🔥»

«Copper Hair» heisst die neue Haarfarbe von Anja Zeidler Instagram

Offiziell heisst Anja Zeidlers neue Haarfarbe «Copper Hair». Und Copper Hair sind nicht irgendeine Haarfarbe, sondern die angesagtestes überhaupt in diesem Jahr, wie zum Beispiel die «Schweizer Illustrierte» berichtete. Zum Beispiel trugen auch die Über-Promis Kendall Jenner oder Serena Williams Copper Hair. Anja Zeidler ist mir ihrer Frisur also in bester Gesellschaft.

Vorher-nachher: Anja Zeidler hat jetzt längere und rötere Haare.

Die grösste Veränderung in Zeidlers Leben findet derzeit aber nicht auf ihrem Kopf statt, sondern in ihrem Bauch: Sie erwartet ihr zweites Kind. Und weil Sie schwanger ist, macht Zeidler auf Instagram auch darauf aufmerksam, dass Haarefärben in der Schwangerschaft besondere Vorsichtsmassnahmen bedarf, zum Beispiel soll zum Wohle des ungeborenen Kindes kein Haarfärbemittel mit P-Phenylendiamin (PPD) verwendet werden, wie auch etwa die Vogue schon warnte.

Übrigens: Unten können Sie sehen, wie Anja Zeidler mit ihren kupferfarbenen Haaren aussieht, wenn Sie einen kupferfarbenen Mantel trägt und dabei Schlittschuh fährt. Das ist dann weniger Arielle die Meerjungfrau, dafür mehr Elsa die Eiskönigin. (mme)