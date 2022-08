Lucerne Festival 2022 Rezital Igor Levit: Das Publikum tappt im Dunkeln Plötzlich wurde aus Wagner liszt: Der Pianist Igor Levit gestaltete sein Rezital mit einer Radikalität, die zum mitkomponieren zwang.

Igor Levit im Konzertsaal des KKL. Manuela Jans/Lucerne Festival

Dort partizipative «40 min»-Formate, hier Rezitals für passive Musikkonsumenten – solche Unterscheidungen werden brüchig, wenn ein Künstler wie Igor Levit am Flügel sitzt. Sein Rezital am Donnerstag im Konzertsaal begann zwar grossmeisterlich klassisch, wenn er in Choralvorspielen von Brahms/Busoni die Choralmelodien wie mit eigener Registerfarbe aus fein schattierten Nebenstimmen hervorzauberte. Aber wie er den Variationen-Spass des Jazz-Pianisten Fred Hersch (über das Volkslied «Oh Shenandoah») pianistisch auskostete, sprengte im Kontrast bereits Programmkonventionen.

Erst recht galt das für den zweiten Programmteil. Levit überführte Wagners «Tristan»-Vorspiel derart nahtlos in die h-Moll-Sonate von Liszt, dass man als Hörer in abgründigen Basstiefen im Dunkeln tappte. Radikal auch der Interpretationsansatz, der vor aller Virtuosität die Sehnsuchtsspannung dieser Musik blosslegte: Bei Wagner zunächst derart entschlackt und in Zeitlupe, dass man als Hörer gebannt miträtseln musste, wohin das führen würde, als komponierten wir Ton für Ton mit.

Den Meister zeigte Levit in Liszts Sonate nicht nur in den in alle Richtungen explodierenden Steigerungen, sondern in Pianissimomysterien, die umgekehrt jede Bewegung aufhoben. Auch wenn ein Sitznachbar fand, nach solcher Mystik verbiete sich jeder Applaus, beklatschte das Publikum begeistert und wie eine Erlösung auch die Rückkehr aus der Musik in die Normalität.