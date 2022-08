Orgelspaziergang In Luzerner Kirchen bieten Organisten Tanzmusik mit einer Überraschung Der Orgelspaziergang Luzern führt am Samstag von der Lukas- über die Franziskaner- zur Hofkirche. Da gibt es zum Abschluss eine «Tanz Surprise».

Erstmals mit dabei: Freddie James, der neue Organist der Franziskanerkriche (im Bild) und der Hoforganist Stéphane Mottoul. Bild: Daniele Caminiti

Am 8. Luzerner Orgelspaziergang vom Samstag, 13. August, erklingen unter dem Motto «Tänzerisch» biblische und weltliche Tänze, von Rumba bis Tango und Riverdance. Gespielt werden sie von acht Organisten (eine Frau, sieben Männer). Moderiert wird die Tour von der Lukas- über die Franziskaner- bis zur Hofkirche von Toni Bernet-Strahm, dem ehemaligen Leiter des Romerohauses in Luzern.

«Tanz Surprise» zum Abschluss in der Hofkirche

In der Lukaskirche erklingen Volkstänze aus aller Welt: Mathias Inauen spielt irisch inspirierte Fantasien, Beat Heimgartner eine Rumba sur les Grands Jeux und einen Appenzeller Walzer, Anastasia Stahl erweckt mit Peter Eben biblische Tänze zum Leben (17.00). Mit Tänzen aus Renaissance und Barock wechseln sich Stephen Smith und Freddie James in der Franziskanerkirche ab (18.15). Das Finale in der Hofkirche (19.30) bestreiten Georg Commerell mit einem Tanz um das Goldene Kalb (aus Andreas Willschers dritter Orgelsinfonie), Markus Weber mit romantischen Vokalisen und Stéphane Mottoul mit einer Tanz-Improvisation. Den krönenden Abschluss bildet eine «Tanz Surprise».