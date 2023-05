Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 2022 Marion Nyffenegger gewinnt mit Animationsfilm-Projekt «Nomansland» Sensibel in der Herangehensweise, hohe Relevanz im Thema: Das Projekt für den Animationsfilm «Nomansland» überzeugte die Fachjury am stärksten. Die Luzernerin Marion Nyffenegger gewinnt damit die mittlerweile achte Ausschreibung zum Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb der Albert Koechlin Stiftung.

Marion Nyffenegger. Bild: PD

«Das Projekt von Marion Nyffenegger überzeugte die Fachjury durch die sensible Herangehensweise der Autorin und durch die Dringlichkeit, mit der sie das Thema der Traumata-Aufarbeitung nach sexuellem Übergriff verfolgt», heisst es in der Medienmitteilung der Albert Koechlin Stiftung (AKS). Im durchdachten Zusammenspiel der Animationstechnik mit Kohle auf Papier mit einer Tonebene, die Aussagen von Direktbetroffenen enthält, werde ein Werk geschaffen, das eine hohe künstlerische Intensität und Relevanz aufweise, begründet die Jury weiter. «Ein Unterfangen, das Marion Nyffenegger schon mit dem Abschlussfilm ihres Studiums («Das Leben ist eines der Leichtesten», 2019) eindrücklich gelang.» Das aktuelle Projekt «Nomansland» werde «in Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Luzerner Produktionspartnerin und einem starken Team umgesetzt», teilt die Albert Koechlin Stiftung mit. Mit dem Entscheid der Fachjury unterstützt die Luzerner Stiftung das Filmprojekt mit einem Beitrag von 50’000 Franken.

Zur Idee des Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbs

Der Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb, der zukünftige Filmschaffende am Anfang ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Realisierung ihres ersten oder zweiten Filmes unterstützt. Er ist auf Kurzfilmprojekte sämtlicher Kategorien von unter 30 Minuten Länge angelegt. Auf der Basis eingereichter Exposés werden vier Projekte mit je 15’000 Franken prämiert und bei der Weiterbearbeitung gefördert. In der anschliessenden Schlussrunde wird ein Projekt mit maximal 50’000 Franken zur filmischen Umsetzung unterstützt. Die Ausschreibung erfolgt jährlich.

Aline Schoch heisst die Siegerin 2021. Mit ihrem Projekt «Box» kam sie in die zweite Runde des Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbs. 2022 haben die Kantone Bern und Luzern sowie der Bund und das SRF das Projekt unterstützt. In der Entwicklungsphase hat die Luzernerin zu Ursula Ulmi (Ulmi Film) und Ramon Schoch (YK Animation Studio) gefunden, die den Film koproduzieren. Dass man für die Produktion nochmals einreichen könne, sei äusserst wertvoll, sagte Aline Schoch in einem Beitrag zum Magazin «Film.Hier.» anlässlich des Innerschweizer Filmpreises 2023: «Der Beitrag der AKS ermöglicht es, einen grossen Teil der Herstellung in der Innerschweiz zu finanzieren.»

Gerade in der Innerschweiz, wo es mit der Filmförderung nicht ganz einfach sei, die hohen Budgets von Animationsfilmen zu finanzieren, helfe so ein Wettbewerb enorm, sagte Schoch. Ein langer Animationsfilm ist nochmals um so viel aufwendiger und teurer in der Produktion, dass die meisten Animationsfilmschaffenden im kurzen Format arbeiten. «Man muss viel prägnanter sein, in dem, was man sagen will. Und kann trotzdem ein ‹Sömli› in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer pflanzen», erklärte Aline Schoch ihre Liebe zum Kurzfilm. Und damit die Wichtigkeit des Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbs. (reg/pd)