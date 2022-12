Luzerner Theater Intendantin Ina Karr: «Die Faszination für grosse Stoffe ist ungebrochen» Die erste, von der Pandemie überschattete Saison unter neuer Leitung am Luzerner Theater geht zu Ende. Intendantin Ina Karr blickt im grossen Interview auf die Spielzeit zurück und benennt ihre nächsten Ziele.

Exklusiv für Abonnenten

Ina Karr, Intendantin des Luzerner Theaters, im Foyer des Luzerner Theater. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Mai 2022)

Es war kein leichtes Erbe, welches Ina Karr vor rund einem Jahr angetreten hat. Davor führte Benedikt von Peter das Mehrspartenhaus an der Reuss äusserst erfolgreich. Doch die Intendantin aus Stuttgart und ihr Team konnten dem Theater innerhalb kurzer Zeit und unter erschwerten Pandemie-Bedingungen den eigenen Stempel aufdrücken: teilweise pompös, nahe am Zeitgenössischen und Experimentellen und mit aufwendig inszenierten Klassikern.

Ihre erste Spielzeit geht diese Woche zu Ende. Wenn Sie sich und Ihrem Leitungsteam eine Note von 1 bis 10 geben müssten, welche wäre das?

Ina Karr: Tatsächlich eine 9.

Das ist aber eine sehr gute Note!

Wir haben uns hohe Ansprüche gesetzt und diese auch eingelöst.

Woran machen Sie das fest?

Da stand zunächst die zentrale Aufgabe an, künstlerisch zusammenzuwachsen. Hier sind wir sehr schnell weit gekommen. Daraus entstanden sind mutige, spannende und vielschichtige Produktionen. Hierfür war selbstverständlich das Ensemble mitverantwortlich, mit dem ich sehr zufrieden bin. Teilweise waren die Akteurinnen und Akteure auf der Bühne so erfolgreich, dass sich bereits andere Theater für sie interessieren und ich schauen muss, wie wir sie halten können.

Die Pandemie hat Ihre erste Spielzeit in Luzern beeinflusst. Dennoch: Sind Sie zufrieden mit den Besucherzahlen? Oder ist es gar nicht möglich, hier eine Bilanz zu ziehen?

Vor unserer ersten Saison gab es bereits zwei Spielzeiten, die unterschiedlich stark von der Pandemie beeinträchtigt wurden. Vergleiche sind somit schwierig. Deshalb möchte ich diesbezüglich kein Fazit ziehen. Die endgültigen Zahlen kommen ohnehin erst im Herbst. Was ich aber schon sagen kann: In der neu gegründeten Sparte Junges Luzerner Theater für Kinder und Jugendliche konnten wir erste Vergleiche mit der Spielzeit 18/19 ziehen und trotz Maskenpflicht und anderer Einschränkungen ein Plus von fünf Prozent bei den Schülerinnen- und Schüler-Besuchen verzeichnen.

Das Leitungsteam des Luzerner Theaters: Lars Gebhardt (Co-Leiter Oper), Wanda Puvogel (Tanz), Intendantin Ina Karr und Katja Langenbach (Schauspiel). Eveline Beerkircher

Sie haben die Nähe zum und den Austausch mit dem Publikum als einen wichtigen Eckpunkt Ihres Konzeptes angekündigt. Wie weit konnte das unter besagten Bedingungen umgesetzt werden?

Die Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung waren nicht dergestalt gegeben, wie wir uns das erhofft haben. Im Herbst gab es weder Premierenfeiern noch die angedachten öffentlichen Proben, vor allem beim Tanz. Den Probenprozess nach aussen zu öffnen, nehmen wir uns dafür umso mehr in der kommenden Spielzeit vor.

Gab es etwas, das Sie in Ihrem ersten Luzerner Jahr überrascht hat?

Man kommt hier sofort unkompliziert mit den Menschen in Kontakt. Schwieriger als erwartet empfand ich die Zusammenarbeit mit den Schulen. Für diese gilt beispielsweise in der Primarstufe die Vorgabe, die Theaterbesuche aus ihrem ordentlichen Budget bezahlen zu müssen. Eine Lehrerin hat mir mal erklärt, dass ihr für solch eine Aktivität 15 Franken pro Jahr und Kind zur Verfügung stünden. Wenn eine Klasse also nicht aus der Stadt Luzern kommt und ins Theater will, ist das Budget nur schon mit der Fahrt aufgebraucht. Dieses Thema möchte ich auf jeden Fall angehen.

Den Kinder- und Jugendbereich haben Sie neben Oper, Schauspiel und Tanz zur vierten eigenen Sparte erhoben. Sind Sie damit so was wie Pioniere in der Schweiz?

Es ist mir enorm wichtig, diesbezüglich eine Art Kompetenzzentrum für die Schweizer Theaterlandschaft zu sein. Das Kinder- und Jugendtheater und sein Publikum verdienen ein besonderes Augenmerk. Das will ich ihm geben. Kinder sind das Erwachsenen-Publikum von morgen, aber sie sind in erster Linie unser Publikum von heute.

Zu Beginn der Spielzeit ging das Theater mit Mauricio Kagel hinaus in die Stadt. Ingo Hoehn

In der zu Ende gehenden Saison lösten Sie mit dem «Staatstheater» spektakulär den Anspruch auf eine «Luzerner Dramaturgie» ein, die vermehrt Schauspiel, Oper und Tanz zusammenführt. In der kommenden Spielzeit sucht man aber vergeben nach einer gleich grossen Produktion.

Mit Mauricio Kagels wunderbar verrücktem «Staatstheater» haben wir ein starkes Startsignal für unsere Idee einer spartenübergreifenden «Luzerner Dramaturgie» gesendet. Diese setzen wir konzeptionell weiterhin in vielen Produktionen, wie zum Beispiel in «Ich, aber anders» um. Die Zusammenarbeit der Sparten wird also dichter. Der Saisonauftakt 2022/23 mit der Produktion «Styx Tours», die uns vom Theater ins Krematorium Friedental führen wird, ist übrigens durchaus eine ziemlich aufwendige Inszenierung im Sinne dieser «Luzerner Dramaturgie» – und gleichzeitig eine Koproduktion mit Lucerne Festival.

Was zieht in Luzern am meisten Publikum an? Immer noch die grossen Opernklassiker?

Das kann ich nach nur einem Jahr noch nicht abschliessend beurteilen. Aber was ich gemerkt habe: Im Tanz hatten wir ausnahmslos neue Choreografien, die durchwegs sehr gut ankamen und besucht waren. Natürlich ziehen Titel wie «Die Hochzeit des Figaro» erst mal mehr als ein unbekannter Stoff. Die Faszination für grosse und populäre Stoffe mit einer gewissen Üppig- und Sinnlichkeit, ob übertragen durch Sprache, Musik oder den Inszenierungsansatz, ist ungebrochen. Doch das Publikum hat sich auch gerne auf Neues wie die Schweizer Erstaufführung der Oper «Perelà» eingelassen.

Das Publikum liess sich auch auf Neues ein wie die zeitgenössische Oper «Perelà». Bild: Ingo Hoehn

Den Aktualitätsanspruch löst Ihr Theater unter anderem ein, indem es stereotype Frauenrollen revidiert. Die Sängerin Golda Schultz plädierte kürzlich dafür, sich auch mal auf die «gruseligen» Männerstereotype in Opern zu fokussieren. Wann kommen bei Ihnen die Männer dran?

Wir hatten ja neben vielen Frauenfiguren auch «King Lear» oder «Macbeth». Bei beiden Inszenierungen ging es klar um die kritische Auseinandersetzung mit mächtigen Männerfiguren. Ich möchte allgemein eher vom Stoff, der Grundaussage eines Stücks ausgehen und von dort aus Klischees hinterfragen und dies weniger an einzelnen Figuren festmachen.

Der Tanz kam beim Stammpublikum «phänomenal» gut an, wie – noch bis Ende der Saison – «Ineptie» in der Box. Bild: Ingo Hoehn

Mit Richard Strauss' «Der Rosenkavalier» und Béla Bartóks «Herzog Blaubarts Burg» zeigen Sie zwei Opern, die den Rahmen des kleinen Theaters sprengen. Ist das ein Fingerzeig, wie sehr das Theater auf ein neues Haus angewiesen ist?

Für den «Rosenkavalier» haben wir uns entschieden, weil wir mit unserem Ensemble und der Regisseurin Lydia Steier über das optimale Personal dafür verfügen. Selbstverständlich ist das Bestreben da, im Musiktheater die ganze Bandbreite des Repertoires zu zeigen. Nun passen wir diese Stücke in einer speziellen Orchesterfassung an die derzeitigen engen Bedingungen an. Damit formulieren wir aber automatisch mit, dass die Freude auf ein dringend benötigtes neues Haus gross ist. Denn mehr Platz wollen und brauchen alle, vor allem das Orchester sowie die Mitarbeitenden hinter der Bühne.

Wie stark werden Sie und Ihr Team mit in die Planungen für das neue Theatergebäude einbezogen?

Ich sitze mit in der Jury des Architekturwettbewerbes – daher kann ich schon sagen, dass wir gut einbezogen werden. Wir bringen dort unsere Theatererfahrung ein und formulieren, was es aus künstlerischer und technischer Sicht braucht, denn das können nur Fachleute sagen.

Ihr Vorgänger Benedikt von Peter hat das Haus in Richtung Laienkunst und -musik geöffnet. Was sind Ihre Vorstellungen, was das künftige Theater für die Stadt, seine Kulturszene und seine Bevölkerung sein soll?

Ich glaube fest an das Theater als ein Ort des Austausches. Die Idee der Agora (zentraler Versammlungsplatz einer Polis in Griechenland, Anm.d.Red.) ist entscheidend. Ein Beispiel hierfür: Mit unserer Reihe «Stay United» zum Ukraine-Krieg haben wir genau das getan und einen Ort geschaffen, an dem gesellschaftspolitische Information und Austausch im künstlerischen Rahmen stattfanden. Das werden wir weiterführen, unter anderem mit «Thesen am Tresen», einem Gesprächsformat mit den Theatermachern und -macherinnen im UG.

Und da haben auch Laienformationen Platz?

Zentral bleibt für uns der Anspruch, mit starken Ensembles von Künstlerinnen und Künstlern grosse Stoffe zu befragen sowie neuen Geschichten zu vertrauen und sie zu erfinden. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt und deshalb sind partizipative Formate wichtig für uns. So hatten wir in der Uraufführung von Dominik Buschs «Der Chor» einen Laienchor auf der Bühne. Auch der erste Teil unseres «Ring Ding» war ein stark partizipatives Projekt mit reger Beteiligung von Menschen zwischen 13 bis 70 Jahren ohne Theatererfahrung. Nicht zuletzt verstärken wir daher auch unsere Zusammenarbeit mit dem Voralpentheater.

Verkopft und entfremdet? Szene aus Shakespeares «King Lear». Hoehn Ingo

Eine der kontroversesten Produktionen war «King Lear». Was würden Sie einem Zuschauer sagen, der nach diesem King Lear fragt: Was wollte diese verkopfte, den Stoff völlig entfremdende Inszenierung eigentlich?

Ich würde sagen: Kommen Sie wieder und schauen Sie etwas anderes! Wir hatten dieses Jahr ganze 24 Premieren. Die Aufgabe eines Theaters wie dem unsrigen ist es, Vielfalt auf die Bühne zu bringen. Und da sind eben auch mal Inszenierungen dabei, bei denen ich als Zuschauerin den Zugang weniger finde. Da gebe ich einfach den Tipp: Bleiben Sie neugierig, gehen Sie noch mal hin oder zum Nachgespräch. Und: Was einem zunächst vielleicht unverständlich erscheint, ist letztlich das, was den Gedankenraum erweitert. Mit der Herausforderung fängt es doch erst an, wirklich interessant zu werden.

Nicht selten wird – mehrheitlich von bürgerlicher Seite – von subventionierten Institutionen erwartet, mehr massentaugliche und finanziell lukrativere Acts zu zeigen.

Wenn eine Gesellschaft sich entscheidet, Kunst zu subventionieren, dann sollte klar sein, dass diese nicht nach kommerziellen Faktoren funktionieren darf. Hier besteht vielmehr der Auftrag, nach der Vielfalt der Ästhetik, nach neuen Strömungen zu suchen und zeitgenössische Kunstschaffende auf die Bühne zu holen. Aber dabei soll Kunst einem breiten Publikum zugänglich sein und darf, kann und soll auch unterhalten. Anspruch und Unterhaltung sind kein Gegensatz.

Was sind die wichtigsten Ziele für die nächste Saison?

Uns noch stärker mit dem Publikum zu verbinden und unseren erfolgreichen Weg der ersten Spielzeit, mit Neugier und Mut Neues zu wagen, weiterzugehen. Zudem wollen wir, wie schon gesagt, den Austausch weiter vorantreiben, unter anderem mit öffentlichen Proben, Begegnungsmöglichkeiten und Gesprächen. Auch in unserer neu renovierten Spielstätte UG – gerne in Verbindung mit der Nutzung der charmanten Bar.

Auch in der kommenden Spielzeit sind Klassiker prominent vertreten. Sollen vertraute Titel noch mehr sogar neues Publikum abholen?

Diese Titel haben wir im Programm, weil es gute Stoffe sind. Dürrenmatts «Versprechen», Ibsen-Dramen oder ein «Rosenkavalier sind einfach geniale Werke, deshalb spielt man sie immer wieder. Und die Bekanntheit vieler Werke ist gar nicht mehr so gross, wie man denken möchte. Wir suchen daher auch mit Begeisterung Stücke zeitgenössischer Autorinnen und Autoren und schauen immer in erster Linie auf den Inhalt eines Stücks und darauf, ob wir das Ensemble haben, mit dem wir das umsetzen können.

Zum Schluss noch die Frage: Wie erleben Sie bisher Luzern als Zentralschweizer Kulturzentrum?

Die Stadt strahlt kulturell sehr stark! Und das deutlich über die Region und die Landesgrenze hinaus. Für seine Grösse bietet Luzern ein aussergewöhnlich breites Kulturspektrum. Allerdings ist da immer auch die Konkurrenz der atemberaubenden Natur rundherum. Diese ist hier grösser als anderswo!