Interview Luzerner Theaterintendantin: «Der Neubau wäre ein demokratischer Bau» Die Luzerner Theaterintendantin Ina Karr über glückliche Familien bei Krabbelkonzerten, Ermässigungen und über Produktionen, die ihre Eltern wie ihre Kinder begeistern.

Eine Saison geht schwungvoll und selbstbewusst sichtbar zu Ende – mit einer Operette auf dem Theaterplatz. Die nächste beginnt Ende August. Zeit für ein Gespräch mit Ina Karr, der Intendantin des Luzerner Theaters, über die hohen Ansprüche an sie und ihr Team, auch vor dem Hintergrund des geplanten Neubaus – und wie man diese einlöst.

Ina Karr, Intendantin des Luzerner Theaters, auf der Bühne auf dem Theaterplatz, wo aktuell die Offenbach-Operette «Revue des Folies – Doktor Ox» gespielt wird. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 6. 6. 2023)

Welche Argumente für den geplanten, doch sehr grossen Neubau finden sich im Spielplan für die Saison 2023/24?

Ina Karr: Wir beginnen die Spielzeit mit zwei Produktionen in einer spektakulären zweistöckigen Bühneninstallation mitten im Theatersaal: «Das Haus». Solche räumlichen Ereignisse sind im heutigen Theater mit enormem Aufwand verbunden und daher nur sehr selten machbar. Im neuen Luzerner Theater ist ein wandelbarer Theatersaal geplant, der verschiedenste Raumnutzungen ermöglicht.

Und im Bereich Klang?

Denke ich etwa an die Opern-Produktionen «Hänsel und Gretel» oder «La Bohème» in der kommenden Saison, so ergäbe sich mit einer guten Akustik und einer grösseren Orchesterbesetzung noch mal ein ganz anderer Klang. Es geht nicht darum, ein Riesenhaus zu bauen, sondern das Haus auf einen heutigen Standard zu heben.

Das bedeutet im Detail?

Verbesserungen für das Publikum, das künstlerische Schaffen und die Mitarbeitenden. Barrierefreie Zugänge sind notwendig, ebenso wie die Anpassung der Arbeitsplätze an heutige Vorgaben. Unsere Tänzerinnen wärmen sich im Foyer auf, Musiker spielen sich in der Unterbühne ein. Manche Arbeitsplätze haben kein Tageslicht, technische Anlagen müssen erneuert werden, die Platzabstände der Publikumsbestuhlung sind zu eng, es gibt so gut wie keinen Platz neben oder hinter der Bühne für Verwandlungen oder Lager, alles Material muss täglich demontiert und transportiert werden. Und insbesondere muss für die Oper die Akustik einem heutigen Standard angepasst werden.

Es stellt sich aber doch die Frage, vergleicht man Theater zum Beispiel mit Kino, ob es immer gleich Action-Spektakel sein müssen oder ob Arthouse nicht auch reichen würde?

Es geht nicht um das grösste Spektakel, aber um den Balanceakt zwischen dem Erfüllen von Sehgewohnheiten und dem bewussten Bruch damit. Arbeiten wir etwa mit Projektionen, dann wäre der Diaprojektor ein bewusster Anachronismus. Ist das nicht gemeint, müssen wir ausgefeiltere Videotechnik nutzen.

Wäre denn ein besserer Opernklang auch in einem kleineren Neubau möglich?

Entscheidend für den Klang sind die Vergrösserung des Orchestergrabens und des Luftvolumens im gesamten Saal.

Und wäre im Neubau die Bühne von allen Plätzen aus voll einsehbar?

Auf jeden Fall! Das jetzige Theater ist ein altes Rängetheater und die Bühne von mehreren Plätzen aus nicht voll einsehbar. Der Neubau wäre insofern ein demokratischer Bau.

Visualisierung des Theater-Neubaus. Das Projekt wird jedoch überarbeitet und redimensioniert. Bild: PD

Drei Säle sind im Neubau geplant. Braucht es die?

Der Neubau vereint die drei bislang getrennten Spielorte Theatersaal, Box und UG in einem Haus. Wir hätten dann den grossen, mittleren und kleineren Saal – etwa auch für Vermittlungsangebote – unter einem Dach.

Das heutige Theater soll offen sein. Macht sich das Luzerner Theater mit der Offenbach-Operette «Revue des Folies – Doktor Ox» – open air – stark für ein zur Stadt hin offenes Theater?

Wir sind bereits ein zur Stadt hin offenes Theater. Wir bieten Produktionen für Menschen von 0 bis 100. Vom Krabbelkonzert über den Theaterklassiker bis zur Uraufführung. Wir gehen mit dem Theater raus und holen rein. Mit den Projekten «Die Eisbärin» und «Klangtauchen» bringen wir Schauspiel und Musiktheater ins Klassenzimmer. Derzeit klingt der Theaterplatz. Die Proben vor dem Theater zogen die Leute an wie ein Magnet. Sie schauten zu, fotografierten, stellten Fragen. Mit Goethes «Werther» zeigen wir in der neuen Saison ein Schauspiel, das so gut wie jede Generation in der Schule gelesen hat oder liest. Und auch beim Tanz sprechen wir Ältere und Jüngere an.

Mit welchen Produktionen?

Mit dem Basler Hip-Hopper Muhammed Kaltuk haben wir ein attraktives Angebot für Jüngere, Alba Castillos «Goldberg-Variationen» locken vermutlich eine ältere Generation. Meine Kinder würden zu Kaltuk gehen, meine Eltern zu den Goldberg-Variationen. Am besten gehen sie zusammen zu beidem. (schmunzelt)

Für die Krabbelkonzerte ab drei Monaten nutzen Sie vorbildlich und pragmatisch das heutige Foyer. Doch Hand aufs Herz: Haben Babys wirklich etwas von Kultur?

Das Tolle am Theater für die Kleinsten ist, dass es ein Theater für alle ist. Auch für die Eltern, die dieses Angebot zusammen mit ihren Babys geniessen. Es hat etwas unglaublich Bezauberndes, Eltern und Kinder hier zusammen zu sehen.

«Theater für alle», so die gebetsmühlenartige Forderung. Muss man es allen recht machen?

Man kann es nie allen recht machen. Und Theater darf und muss widerständig und aufregend sein. Doch wir sind ein Mehrspartenhaus, das Einladungen ausspricht: Kommt schauen! Wir haben eine gemeinsame künstlerische Linie, die Luzerner Dramaturgie. Gleichzeitig sind wir mit unseren Künstlern vielstimmig.

Austausch mit dem Publikum ist eine weitere Forderung ans Theater.

Den haben wir. Nach den Aufführungen ist die Theaterbar geöffnet, damit sich Publikum und Akteure treffen können. Die Reihe «Thesen am Tresen» lädt im UG zur Diskussion ein. Das Format «Hautnah» bietet die Möglichkeit, Proben beizuwohnen. Im neuen Haus hätten wir für Vermittlung noch mehr Raum.

Welche Bilanz ziehen Sie nach der zweiten Spielzeit?

Die Spielzeit ist noch nicht zu Ende. Aber mehrere Produktionen wie «Das Bildnis des Dorian Gray», «Versteckt», «Das Versprechen», «Der Rosenkavalier» oder «Swan» liefen sehr gut. Unsere vierte Sparte «jung» befindet sich weiter auf Erfolgskurs. So sichern sich Schulen jetzt schon Plätze für die nächste Spielzeit.

Ein Leserbriefschreiber unserer Zeitung regte an, den Kreis der Anspruchsberechtigten für ermässigte Tickets zu erweitern.

Wir bieten etliche Ermässigungen an: für alle bis 16 Jahre, für alle in Ausbildung bis 30 Jahre, für AHV-Bezügerinnen, für Inhaber eines IV-Ausweises, für Gruppen. Abos bieten Rabatt auf alle Tickets. Für junge Leute gibt es Abos schon ab CHF 72.

TV, Netflix, Kino, sie alle vermögen das Bedürfnis nach Fantasie und Kunst zu stillen. Braucht es da überhaupt Theater?

Ja, denn Theater ist direkt. Hier wühlt Emotionales mehr auf, als wenn ein Bildschirm es wiedergibt. Theater wird live erlebt und in Gemeinschaft. Ohne Pause-Taste. Und: Applaudieren Sie nach einer Netflix-Serie?