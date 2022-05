Comics Festivalleiterin Jana Novotny verlässt das Fumetto und hat sich grosse Verdienste gemacht Jana Novotny tritt nach elf Festivalausgaben als künstlerische Leiterin des Fumetto-Comic-Festivals Luzern zurück. Für ihre Nachfolge per Ende August wird die Stelle in Kürze auf www.fumetto.ch ausgeschrieben.

Jana Novotny. Bild: Vasilli Petrokitis / PD

Novotny (42) war seit 2011 künstlerische Leiterin und Co-Geschäftsleiterin des Fumetto. Laut Pressemitteilung hat sie die Schwerpunkte des Festivals auf aktuelles Schaffen im Comic und artverwandte Künste vertieft, die Reflexion in digitalen Techniken ergänzt sowie Initiativen und Vernetzungen des Schweizer Comic-Schaffens im In- und Ausland verantwortet. Auch die aktuelle Reorganisation des Festivals, den Wandel in digitale Formen des Programms und den neuen Festivalauftritt habe sie mitgestaltet.

Sie holte grosse Namen nach Luzern

Unter ihrer Leitung kamen auch Ausstellungen internationaler Künstlerinnen und Künstler nach Luzern. So etwa die weltweit ersten Retrospektiven von Jacques Tardi (2015), Julie Doucet (2017), Joe Sacco (2016) und Joann Sfar (2019), dazu Ausstellungen mit Gabriella Giandelli (2014), Joost Swarte (2016) oder dem Schweizer Kollektiv Seico (2016). Comic-Ikone Robert Crumb kam als Überraschungsbesucher ans letzte Festival.

Mit dem Kunstmuseum Luzern kuratierte Novotny etwa die Ausstellungen «Robert Crumb & The Underground» (2013), Robin Rhode (2014), Bertrand Lavier (2017), Keiichi Tanaami (2019) oder Nathalie Djurberg & Hans Berg (2022). Sie erschloss dem Fumetto neue Locations wie das Neubad, das Viscosi-Areal oder die Zivilschutzanlage Sonnenberg. Mehr Bedeutung verschaffte sie den Satellitenausstellungen. Und in Zusammenarbeit mit Schweizer Kunstschulen baute sie die Nachwuchsförderung aus.