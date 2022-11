Jubiläum Die Hochschule Luzern feiert 20 Jahre Studium der Animation Seit 2002 kann man in der Zentralschweiz das schweizweit einzigartige Fach der Filmanimation belegen. Nun feiert man das Jubiläum mit diversen Veranstaltungen in Emmenbrücke.

Die Hochschule Luzern (hier die Fassade beim Standort Inseli) feiert ihren Studiengang Animation unter anderem mit einer Ausstellung sowie einer Filmrevue. Bild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung (9. September 2022)

Die Hochschule Luzern feiert das 20-jähriges Bestehen des Studiengangs Animation, welcher seit 2021 auch mit dem Master abgeschlossen werden kann. Das Jubiläum wird in den kommenden Tagen am Standort 745 Viscosistadt in Emmenbrücke mit verschiedenen Veranstaltungen von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. November, begangen.

So können Besucherinnen und Besucher bei einer Ausstellung in raumfüllende animierte Installationen eintauchen (diese ist sogar bis zum 18. November zu erleben) oder an einer Revue preisgekrönte Abschlussarbeiten sehen. Wie die Hochschule schreibt, gehöre das schweizweit einzigartige Studium zu den international renommiertesten seiner Art. «Animations-Alumni feiern weltweit Erfolge mit ihren Kurzfilmen oder als Profis für visuelle Effekte in der Filmbranche.»

Und an der Fachtagung «Dimensions of Animation» (vom 10. bis 12. November) werden Fachleute über die zahlreichen Dimensionen des Mediums Animation diskutieren (dabei wird um Anmeldung gebeten).

Mehr zum Programm und Informationen finden Sie unter auf der eigenen Website.