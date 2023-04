Justiz Der neue Thriller von Star-Autor John Grisham: Zwei Jugendfreunde werden zu Todfeinden «Feinde» heisst der neue Thriller von John Grisham, sein wohl bester seit Jahren. Er führt uns in die 1960er-Jahre zurück. In eine Stadt, die von Drogenhandel, Prostitution und Mord beherrscht wird. Ein junger Staatsanwalt will aufräumen.

John Grisham (67). Bild: Getty Images

Biloxi ist der zentrale Ort des Geschehens, eine Küstenstadt im Bundesstaat Mississipi. Sie war auch in der Realität über Jahrzehnte bekannt für Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution. Gelenkt wurde alles von Bossen der sogenannten Dixie-Mafia, die auch vor Mord nicht zurückschreckten. Und vom Schutzmantel einer wuchernden Korruption profitierten. John Grisham nimmt also einen durchaus realen Hintergrund für seinen neusten Thriller.

Im Zentrum der Geschichte steht Jesse Rudy, wie viele in der Gegend von einer osteuropäischen Einwandererfamilie abstammend. Er ist integer, ehrgeizig und zum Staatsanwalt gewählt worden. Jetzt will er den verbrecherischen Sumpf in Biloxi trockenlegen. Doch der Oberboss der Mafia ist ausgerechnet sein einstiger Jugendfreund Lance Malco. So werden sie zu erbitterten Feinden.

Die Balance zwischen Reportage und Dramatik

Grisham erzählt die Ereignisse chronologisch, beginnt mit der Einwanderung beider Familien, die sich ihre Existenz zuerst aufbauen müssen. Die Hauptstory setzt in den 1960er-Jahren ein und erstreckt sich über rund zwei Jahrzehnte. Denn die Söhne der beiden Todfeinde werden in die Fussstapfen der Väter treten und den Kampf weiterführen.

Schon länger konnte John Grisham mit seinen fast im Halbjahrestakt erscheinenden Romanen nicht immer überzeugen. Vielleicht war auch die Erwartungshaltung zu gross, nachdem er vor über 30 Jahren seine Karriere mit atemberaubenden Thrillern wie «Die Jury», «Die Akte» oder «Die Firma» gestartet hatte.

«Die Firma» (hier in der gleichnamigen Verfilmung mit Tom Cruise) ist der vielleicht immer noch beste Thriller von John Grisham. Bild: PD

Doch der neue Roman ist ein Volltreffer. Die grosse Sachkenntnis, hier insbesondere über die damalige Gesellschaft, Politik und Justiz, ist man von Grisham gewohnt. Aber anders als in manchen Vorgängern verliert er sich nicht in den Details, sondern bleibt an der Story dran. Er findet die richtige Balance zwischen fast reportageartigen Fakten und emotionsgeladener Dramatik. Der Roman ist mitreissend erzählt, mit ganz starken Figuren vor schillernden Hintergründen. Zwar gibt es Szenen, wo juristische Details ihre Längen haben, etwa bei der Auswahl von Geschworenen, ein bekanntes Lieblingsthema von Grisham. Aber es bleibt verdaulich, weil er das Erzähltempo immer wieder beschleunigen kann.

Ein interessanter Aspekt ist, wie Grisham die Todesstrafe thematisiert. In früheren Werken hat er sich als leidenschaftlicher Gegner positioniert, ja dies mitunter sogar zum Hauptthema gemacht. Zuletzt drehte sich in «Heimkehr» einer von drei Kurzromanen um den Insassen einer Todeszelle. In «Feinde» zeigt Grisham zwar die Grausamkeit einer vollzogenen Todesstrafe. Aber hinterfragt sie keinesfalls grundsätzlich. Sondern betont eher, wie es den Verurteilten und ihren gewieften Anwälten immer wieder gelingt, Sand in die juristischen Mühlen zu werfen und den Vollzug hinauszuzögern. Hat Grisham seine Meinung geändert? Oder gibt er nur die damals vorherrschende Volksmeinung wieder? Vielleicht erfahren wir es in seinem nächsten Roman.