Klassik Marianischer Saal: Kammermusik für Familien und Fans Brigitte Lang und Stefan Pavlic wollen im Marianischen Saal Menschen für Kammermusik gewinnen, die offen sind für Experimente. Mit der Publikation des Programms beginnt der Abo-Verkauf für die kommende Saison.

Brigitte Lang und Stefan Pavlik leiten seit letztem Jahr die Kammermusik im Marianischen Saal. Jakob Ineichen (25. 10., 2022)

Die Kammermusik im Marianischen Saal will auch in der zweiten Saison unter der neuen Leitung von Brigitte Lang und Stefan Pavlik Menschen ansprechen, «die sich für Kammermusik begeistern, aber auch offen sind für Experimente und originelle Programme über die Klassik hinaus». So werden im Familienkonzert des Amatis Trio Werke wie Piazzollas «Jahreszeiten» von Schülerinnen und Schülern kommentiert. Und das Publikum kann das Programm mitbestimmen (23. Februar). Neue Volksmusik ist mit dem «Trio Heimisch» die Sängerin Simone Felber dabei (19. und 20. April im Hotel Beau Séjour).

Ideal für Klassikeinsteiger sind aber auch rein klassische Programme. Gleich im ersten Zykluskonzert zeigt das Trio Gaspard in einer öffentlichen Vorprobe, wie es mit Dvoraks folkloristischem «Dumky»-Trio zu Tränen rührt und zum Mitwippen einlädt (5. November). Im Dreikönigskonzert spielen die Luzerner Kammermusiker Walzer, Romanzen und Schuberts «Forellen-Quintett» (7. Januar). Im Late Night des Belenus-Quartetts stimmt die Einführung von Brigitte Lang auf Liebeswelten (u.a. Janaceks Streichquartett «Intime Briefe») ein (15. März). Daniel Dodds & Friends bringen in der Sammlung Rosengart Musik und Bild zusammen (8. Dezember). Hartgesottene Kammermusikfans freuen sich auf das Hagen Quartett (mit Beethovens Streichquartett mit der Grossen Fuge, 26. November). Gleich zwei Barockstars vereint das Schlusskonzert mit den Blockflötisten Maurice Steger und Dorothee Obelinger (5. Mai).