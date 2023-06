Kastanienbaum «Haus am See» lädt zum Tag der offenen Tür Für nächsten Samstag lädt die Stiftung «Haus am See» zum Tag der offenen Tür ein.

Villa Krämerstein in St. Niklausen. Bild: Nadia Schärli (Kastanienbaum, 1.5.2017)

Von 14 bis 18 Uhr am nächsten Samstag kann die Villa Krämerstein an der St. Niklausenstrasse 57 in Kastanienbaum besichtigt werden. Dies anlässlich des 33-jährigen Bestehens der Stiftung.

Bis 16 Uhr ist die Installation «Geister und Begeisterung» der Künstlerin Birgit Kempker zugänglich. Der Glarner Fotograf Patrick Rohner stellt von 14.30 bis 15.30 Uhr Fotos von geologischen Prozessen vor. Die Luzerner Autorin Christine Weber trägt von 15.45 und 16.15 Uhr «Wasser-Episoden» vor.

Von 16.15 bis 16.45 Uhr führen Philipp Leon Fankhauser, Carmela Konrad und Livio Andreina ihre Lieder und Gedichte «Fröndesduft und Silberwii» auf. Den Abschluss macht Autorin Hildegard Keller mit «33 Loblieder auf einen magischen Ort». Anmeldung für den Gratis-Anlass mit Kaffee/Kuchen und Apéro via: hausamsee@horw.ch. (are)