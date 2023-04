Kerfreitags-Konzert Bachs Johannes-Passion unter Philippe Herreweghe im Zeichen von Krieg und Cancel Culture Nach dem Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine bekamen die Passionen ungeahnte Aktualität. Mit der exemplarischen Aufführung von Bachs Johannes-Passion unter Philippe Herreweghe im KKL Luzern ging die Suche nach der Wahrheit weiter.

Philippe Herreweghe bei einem früheren Auftritt (2018) im Konzertsaal des KKL. Manuela Jans-Koch

«Steck dein Schwert in die Scheide!» verlangt im Johannes-Evangelium Jesus von Petrus, als dieser ihn mit der Waffe verteidigen will. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gaben Aussagen wie diese den Aufführungen der Passionen von Johann Sebastian Bach eine verstörende Bedeutung: Weil das Plädoyer für einen bedingungslosen Pazifismus durch die Aktualität plötzlich fragwürdig geworden war - auch für viele Theologen, Intellektuelle und Konzertbesucher, die sich längst auf eine «postheroische Zeit» eingestimmt hatten.

Wie eine Aufführung dem Rechnung tragen kann, haben damals in Horw - und jetzt in einer weiteren Aufführung kurz vor Karfreitag in Stans - die Basler Madrigalisten mit einer «neu gedachten» Fassung von Bachs Johannes-Passion gezeigt. Die Rezitative wurden ersetzt durch einen modernen Erzähltext, der die Aufforderung zum Gewaltverzicht auf die Formel «Lass das Kämpfen» verallgemeinerte. Zudem eliminierte er mit dem Begriff der «Jüden» deren aus heutiger Sicht problematische Darstellung und entzog damit das Werk gleichsam einer allfälligen Kritik aus der Ecke der Cancel Culture.

Kleine Besetzung, durchdringende Wirkung

Wie wirkt vor diesem Hintergrund das Original? Das konnte man an Karfreitag im KKL Luzern überprüfen. Hier zog, veranstaltet vom Lucerne Chamber Circle, die Referenz-Aufführung unter Philippe Herreweghe und mit internationalen Spitzenkräften viel nationales Publikum in den praktisch vollen Konzertsaal.

Die erste Überraschung war die kleine Besetzung, mit der der Altmeister des Originalklangs und sein 1970 gegründetes Collegium Vocale Gent antraten. Die zweite war der volle Rundumklang, mit dem die je sechzehn Chorsänger und Instrumentalisten (etwa je zur Hälfte Frauen und Männer) dennoch den Raum füllten - und das aus dem Stand heraus mit dem Wogen der Streicher, dem intensiven Schmerzton der Oboen und der wie eine Forderung herausgeschleuderten Anrufung des «Herrn» durch den Chor.

Kleine Besetzung, durchdringende Wirkung: Exemplarisch galt das für den strahlenden Chorklang, in dem jedes Register farbig zur Geltung kam. Die warme Leuchtkraft der Soprane, der intensive Glanz des auch mit Männerstimmen besetzten Alt, die Leidenschaft der Tenöre und die markigen Bässe prägten eine Aufführung im Zeichen der Individualität und Menschlichkeit.

Die bange Frage nach der Wahrheit

Ein äusseres Zeichen dafür war, wie Herreweghe immer wieder vom Dirigentenpodium herunterstieg und sich quasi unters Volk mischte - zu den Streichern oder zur Continuo-Gruppe mit den Bläsern, die er in den Arien wie eine intime Hausmusik dirigierte. Ein anderes, dass auch die Solisten - mit teils phänomenalen Stimmen - aus dem Volk kamen und sich jeweils nur knapp aus dem Chor herauslösten. Glanzlichter setzte der schwerelos schwebende und leuchtende Sopran von Marie Luise Werneburg, die selbst dem Tod jeden Schrecken nahm. Mitfiebern konnte man mit dem erregten Tenor von Guy Cutting. Reinoud Van Mechelen verband als Evangelist Schmelz mit wohl dosierter, aber umso bestürzter herausbrechender Dramatik. Wie ein Fels ragte der majestätische Bass von Kresimir Strazanac als Christus aus dem Geschehen heraus.

Menschliche Züge erhielt hier aber auch das Volk selbst. In den Turba-Chören vermied Herreweghe im Hohn und Tumult der «Jüden» auf zugespitzte und keifende Effekte, liess sie vielmehr auch mal klangvoll swingen, gerade so als wollte er jeden Verdacht einer Karikatur vermeiden. Und auch in den Chorälen zelebrierte er nicht barocke Klangrede und Expressivität um jeden Preis, liess vielmehr das Wort «Sünde» (im Zusammenhang mit Jesus) zunächst entspannt fliessen und verpasste erst den menschlichen Sünden einen Schmerzakzent. Überhaupt hielten die Choräle, ohne je in Feierlichkeit zu erstarren, den Gang der Handlung natürlich im Fluss.

So hörte man zwar eine historisch informierte, aber im Ausdruck moderne Lesart, in der sich in die Glaubensgewissheit durchaus bange Fragen mischten. Wie jene nach dem Gewaltverzicht oder jene des Pilatus. Sein «Was ist Wahrheit?» wurde weder durch die Zuversicht, die Christus hier verströmte, noch durch den begeisterten Schlussapplaus weggewischt, sondern hallte nach der Aufführung lange nach.