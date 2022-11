Kino Dieser Film über dramatische Ereignisse am Sihlsee ist berührend und erstaunlich aktuell Der restaurierte Dokfilm «Der Traum vom grossen blauen Wasser» von Karl Saurer läuft diesen Sonntag im Bourbaki Luzern und am Sonntag darauf auch im Kino Schwyz.

Sieht man den Sihlsee bei Einsiedeln heute, könnte man denken, er sei schon immer da gewesen. Doch es sind erst 85 Jahre her, seit der flächenmässig grösste Stausee der Schweiz geschaffen wurde. Der Filmemacher Karl Saurer, selber aus Gross bei Einsiedeln stammend, war gerade sechs Jahre alt, als das Tal 1937 überflutet wurde. Und Häuser im Wasser verschwanden. Rund 500 Menschen lebten bis dahin im Staugebiet des Hochtals. 1700 Personen waren infolge der Flutung in ihrer Existenz betroffen.

Kurze Pause während des Schuftens: Arbeiter am Sihlsee posieren für ein Foto. Bilder: PD

Karl Saurer, 2018 Kulturpreisträger des Kantons Schwyz, war für seinen Film «Der Traum vom grossen blauen Wasser» diesem Eingriff in die Landschaft und den Emotionen der Zeitzeugenden nachgegangen. Der Film erschien 1993. Elena M. Fischli, langjährige Lebenspartnerin und Nachlassverwalterin von Karl Saurers Werk, liess den Dokumentarfilm restaurieren, sodass er jetzt in den Kinos gezeigt werden kann. Karl Saurer selber verstarb Mitte 2020, mitten in den Vorbereitungen zur Restauration.

Damals gingen 120 Bauernhöfe verloren

Karl Saurers Film könnte aktueller nicht sein. Angesichts des drohenden Strommangels stellt sich auch heute die Frage: Was kosten Energie und Fortschritt? Und wie geht man mit den Ressourcen um? Für die Energiegewinnung aus dem Stausee wurden die Sihltal-Bauern enteignet. 120 Höfe gingen verloren. Ihr Torf war nicht mehr gefragt, neu soll Elektrizität aus dem Sihlsee gewonnen werden. Es war ein vergeblicher Kampf der Kleinen gegen die Übernahme von Land und Boden für ein Wasserkraftwerk. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählten im Film, wie es für sie war, den Talboden zu verlassen, und wie sie andernorts eine neue Heimat und ein Auskommen fanden.

Eine der vielen Familien, die ihre Heimat verlassen mussten.

Harte Arbeit für 95 Rappen Stundenlohn

Eindringlich auch die Bilder der Bauarbeiten und die Erzählungen der Männer, die für 95 Rappen Stundenlohn unter schwierigen Bedingungen schufteten und Dämme, Viadukte und Staumauern bauten. Eindrücklich auch der spätere politische Kampf der Einsiedler, den See und da Werk von den SBB zurückzugewinnen. Erstaunlich, wie ökologische Fragen, die heute zentral sind, von Bauern, Politikern und Arbeitern thematisiert werden.

Karl Saurer geht in seinem Dokumentarfilm nah an die Menschen und ihr Emotionen heran. Er dokumentiert, zeigt auf und gibt dem Publikum Raum, sich eigene Gedanken zu machen und Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Besonders wertvoll ist das Verstehen dieser Geschichte der letzten 85 Jahre für die Bevölkerung der Bezirke Einsiedeln und Höfe, in denen die neue Etzelwerk-Konzession am 27. November zur Abstimmung kommt. Denn die SBB als Eigentümerin des Speicherbeckens und der Kraftwerkanlage müssen mit den Kantonen Schwyz, Zug und Zürich einen neuen Konzessionsvertrag abschliessen.