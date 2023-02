Kino Kino für die Kleinsten mit Pompon, berührendes Oscar-Drama und die neue Schweizer Komödie Lokale Vorpremieren und Spezialaufführungen von «Rotzloch» oder «Welcome Venice» zur Airbnb-Initiative von SP und Mieterverband: Diese Filme starten am 2. Februar in den Zentralschweizer Kinos.

Die 13-Jährigen Léo und Rémi sind beste Freunde und machen alles zusammen. Den ganzen Sommer lang streifen sie durch die Natur, spielen, raufen und essen zusammen und schlafen im gleichen Bett. Wieder in der Schule werden sie damit konfrontiert, wie ihre enge Beziehung von aussen wahrgenommen wird. Mit der Frage einer Mitschülerin«seid ihr zusammen?» gehen die beiden ganz anders um. Der flämische Regisseur Lukas Dhont («Girl») erklärt: «Was die Hauptfigur Léo betrifft, so wollte ich ihn als einen Jungen zeigen, der Angst hat, dass andere seine Freundschaft mit Rémi als etwas Sexuelles betrachten könnten. Sein Freund sieht sich mit denselben Kommentaren konfrontiert, aber es ist ihm egal, und er denkt überhaupt nicht daran, sein Verhalten zu ändern. Léo ist ihm ungeheuer wichtig; er liebt ihn zutiefst und kann nicht verstehen, warum sich seine Haltung verändert.» Ein sensibler, wahnsinnig sinnlicher Film mit unglaublich natürlichen Hauptdarstellern. «Wir leben in einer Gesellschaft, die Angst vor dem Weiblichen hat», sagt der belgische Oscar-Kandidat Lukas Dhont. Lesen Sie hier das Interview mit dem Regisseur.

Regisseurin Sabine Boss – heute im Interview – und Drehbuchautor Ale­xander Seibt («Wilder») erzählen die Geschichte des Ehepaars Anna und Thomas, deren Abend eine überraschende Wendung nimmt, als ihnen die Nachbarn von oben ein pikantes Angebot unterbreiten. In der Komödie, komprimiert auf einen Abend, spielen Ursina Lardi und Roeland Wiesnekker das entfremdete Ehepaar, Sarah Spale und Max Simonischek die innig verliebten Nachbarn von oben.

Im Wald bricht ein neuer Tag an, und Pompon fragt sich, was er heute machen soll. Ein Gedicht schreiben, ein Sternbild basteln, sich auf die Suche nach seinem kleinen Bruder machen oder dem geheimnisvollen Zarbidul auf die Spur kommen? Mit seiner Nase im Wind und dem Kopf voller Ideen ist Pompon bereit, mit all seinen Freunden lustige und poetische Abenteuer zu erleben. 49-minütiges Animationsfilmprogramm (7 Minuten pro Episode) von Matthieu Gaillard ab 3 Jahren.

Im Jahr 1989 gründen die Brüder Hilmi und Mustafa Topaloglu die Musikproduktionsfirma Nokta Music. Zusammen mit den Musikern Haluk Levent, Mahsun Kirmizigül (Regie) und Özcan Deniz beginnt eine Erfolgsgeschichte, die das Leben der Männer zusehends verändert. Türkisches Musikdrama.

Lesen Sie hier die Besprechung «Neuer Film zum Alltag im Asylheim: Wie gehen junge Asylsuchende mit ihrem Bedürfnis nach Liebe und Sex um?»

Lesen Sie hier die Besprechung «‹Tony Driver›: Ein origineller Dokumentarfilm über ein Original, das nach 40 Jahren in den USA nach Italien zurückgeschickt wird.»

Der Tourismus verändert die Beziehungen einer venezianischen Familie im Erbschaftsstreit. Ein Bruder will Krebse fischen, der andere Ferienwohnungen bauen. Ein ungewohnter und berührender Blick auf die Lagunenstadt. Zur Airbnb-Initiative von SP und Mieterverband.