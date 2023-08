Kinostarts diese Woche Aus einem virtuellen Autorennstar soll ein echter werden – dazu eine Krimikomödie und eine Pferdedrama Action, Krimikomödie und Dramen: Das sind die Filme, welche diese Woche in den Zentralschweizer Kinos starten. Darunter ist auch «Gran Turismo» über einen Gamer, der Rennfahrer werden will.

In diesem Actionstreifen ist Jann ein erfolgreicher Autorennfahrer, allerdings nur virtuell auf der Playstation, wo er sich zu einem der besten Fahrer im Game «Gran Turismo» gemausert hat. Dann winkt ihm die grosse Chance: Bei einem internationalen Spielturnier wirkt als Siegerpreis, eine Karriere als echter Rennfahrer zu starten. Ob Jann das schafft? Und überwindet er auch Herausforderungen und Widerstände im realen Rennzirkus?

Deutsche Krimikomödie, basierend auf der Buchreihe von Rita Falk. Am Anfang steht eine kulinarische Katastrophe auf dem Eberhofer-Hof: Oma weigert sich plötzlich, die ganze Familie zu bekochen. Derweil Polizist Eberhofers Stolz angeknackst ist, da seine Frau stellvertretende Bürgermeisterin wird und er sich mehr um die Familie kümmern muss. Da wird ein menschliches Ohr gefunden, und ein Vermisstenfall wird zum verzwickten Mordfall. Auch im neunten Film der Reihe gibt es Komik und bayrisches Lokal­kolorit.

Drama der russischen Regisseurin Julia Trofimova. Der 17-jährige Sascha lebt ein lockeres Leben mit seiner kumpelhaften Mutter. Doch kaum hat er die Schule abgeschlossen, macht sie Druck: Er soll sich an der Uni einschreiben. Aber Sascha will lieber mit seinem Freund Max an seinen Graffiti-Skills feilen. Und hat auch keine Lust, den Männlichkeitsidealen seines Grossvaters zu entsprechen. Da begegnet ihm das schillernde Mädchen Zhenya. Der Film zeigt, unabhängig von der Geografie des Schauplatzes, zwei junge Menschen auf der Suche nach ihrem Platz im Leben.

Französisches Familiendrama: Marie und Philippe realisieren einen lang gehegten Traum, sich in der Normandie um kranke Pferde zu kümmern. Als Zoe, eines ihrer beiden Kinder, die bei einem Sturm verstörten Pferde befreien will, wird sie von einem Pferd getroffen und ist fortan querschnittsgelähmt. Sie gerät in eine tiefe Trauer. Derweil die Familie nach dem Sturm kurz vor dem Bankrott steht. Doch gerade, als alles verloren scheint, finden die Familienmitglieder wieder zueinander. Und sie scheinen für Zoe das Unmögliche wahrmachen zu können: eine Karriere als Jockey. (are)