KINOTIPPS Ein Freibad ausser Rand und Band: Diese Filme starten am 1. September in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme in welchen Kinos unserer Region am Donnerstag, 1. September anlaufen, lesen Sie hier in unserer Übersicht.

21. «Dragon Ball»-, 2. «Dragon Ball Super»-Film.

In ihrer Komödie seziert Doris Dörrie die Befindlichkeiten einer Gruppe weiblicher Schwimmbad-Stammgäste unterschiedlichsten Charakters – Männer haben keinen Zutritt. Doch die Geschichte bleibt über weite Strecken in Stereotypen und Klischees haften, viele Witze zünden nicht oder wirken platt. So kann sich das satirische und gesellschaftskritische Potenzial kaum entfalten. (dpa)

Nancy Stokes (Emma Thompson), eine 55-jährige Witwe und pensionierte Lehrerin, sehnt sich nach Abenteuern, menschlichen Kontakten und gutem Sex. Woraufhin sie einen jungen Callboy (Daryl McCormack) engagiert. Erfrischend und sehr lustig.

Inmitten der Altstadt Marrakeschs sehnt sich Samir nach Liebe und einer besseren Zukunft. Doch seine Sommerflirts enden immer am Flughafen. Als er sich so richtig verliebt, steht er vor der Entscheidung: Soll er eine traditionelle Ehe in Marokko eingehen oder der Liebe und dem Traum von einer besseren Zukunft in Europa folgen? Langfilmdébut der Bernerin Julia Furer.

Amüsantes 6-teiliges Kurzfilmprogramm über die seit über 40 Jahren befreundeten Nachbarn Pat und Mat, das Solidarität und Geduld grossschreibt.

Dieser Re-Release bietet den Spidey-Fans bisher unveröffentlichtes Material.

Philippe Lemesl, 57, leitet in Frankreich eine Fabrik, die einem grossen amerikanischen Konzern gehört. Er ist ein verlässlicher Direktor, und auch privat hat er sich ein gutes Leben aufgebaut. Doch die Anforderungen seiner Vorgesetzten werden immer widersprüchlicher, und er kann ihnen kaum noch gerecht werden. Daran droht auch seine familiäre Situation zu zerbrechen. Von Stéphane Brizé, mit Vincent Lindon und Sandrine Kiberlain in den Hauptrollen.