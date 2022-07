Kinotipps Wie ist das Leben als Star? – Diese Filme starten am 7. Juli in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme sonst noch in welchen Kinos unserer Region am Donnerstag, 7. Juli, anlaufen, lesen Sie hier in unserer Übersicht.

Ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich Luzern zum Hort des Katholizismus, in dem jegliche Ausübung eines anderen Glaubens streng verfolgt wurde. Die Angst der Regierung vor einer Verbreitung reformierter Ideen war so gross, dass sie der Bevölkerung 1747 verbot, die Bibel zu lesen. Noch im selben Jahr wurde der Werthensteiner Bauer Jakob Schmidlin zum Tode verurteilt, weil er zu Hause Bibelkreise organisiert hatte. 80 weitere Personen aus Schmidlins Umfeld wurden wegen Ketzerei ins Gefängnis gesteckt oder aus Luzern verbannt. Dies der Hintergrund zum kirchen- und lokalhistorischen Filmprojekt. Im Dokumentarfilm, mit Aufnahmen aus Grafenhusen, Wolhusen, Luthern, Luzern und dem Kloster Werthenstein, spiegelt sich die Geschichte der Schweiz der letzten 300 Jahre.

«Ein Verkehrsunfall verändert das Leben einer Unternehmensanwältin grundlegend – wobei sie nicht das Opfer ist, sondern den Unfall unabsichtlich verursacht hat. Ihr Leben könnte danach weitergehen, als wäre nichts geschehen, zumindest würde sie sich wünschen, dass es so wäre. Doch in ihr hat sich ein seelischer Riss aufgetan, durch den sich nun – ähnlich wie an die Oberfläche steigendes Grundwasser – lange Verborgenes einen Weg bahnt, in ihr Herz, in ihre Gedanken.» So beschreibt der italienisch-schweizerische Regisseur Silvio Soldini («Pane e Tulipani») die Geschichte, die um die Themen Erinnerung, Identität, Schicksal und Entfremdung kreist. In der Hauptrolle ist eine herausragende Kasia Smutniak zu sehen.

Filmstar Marvin Bosch (Elyas M’Barek) wird in Berlin von Fans, Fotografen und Journalisten auf Schritt und Tritt verfolgt. Bild: Praesens-Film

Marvin Bosch (Elyas M’Barek) ist reich und berühmt. An jeder Ecke lauern Fans und Fotografen, um den erfolgreichen Schauspieler zu erhaschen. Doch eines Tages nach einem Interview läuft alles aus dem Ruder und Marvin bleibt nur noch eines: die Flucht. Panisch irrt er durch die Stadt und landet schliesslich in einem feministischen Theater. Eine Entscheidung mit Folgen, denn Theaterleiterin Frieda (Lucie Heinze) und ihre Freundinnen sorgen dafür, dass das Chaos rund um Marvin perfekt wird.

«Liebesdings» nennt sich die rasante Komödie, in der Elyas M’Barek den Schauspielstar Marvin spielt. Auch mit dabei sind Lucie Heinze, Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara, Rick Kavanian und viele mehr. Regie führte Anika Decker, bekannt für Filme wie «Traumfrauen» oder «High Society». Für die einen ein amüsantes Kinovergnügen rund um das Promi-Dasein, echte Freundschaft und natürlich die Liebe. Für die anderen kann sich eine Sympathie für die Figuren nur schwer entwickeln, sind doch alle Szenen von Anfang an überzeichnet und auf die Spitze getrieben. Nicht einmal die Chemie zwischen den – tollen – Hauptdarstellern übertrage sich in den Kinosaal.

Der beste Spielfilm 2022 von Elie Grappe: 2013, die 15-jährige talentierte ukrainische Turnerin Olga lebt im Exil in der Schweiz. Dann bricht in Kiew der Euromaidan-Aufstand aus.

Thor (Chris Hemsworth) begibt sich auf eine Reise, wie er sie noch nie erlebt hat – und auf die Suche nach innerem Frieden. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gorr (Christian Bale) unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt sich Thor Hilfe von Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) und seiner Ex-Freundin Jane Foster (Natalie Portman), die – zu Thors grosser Überraschung – auf unerklärliche Weise als «Mighty Thor» seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt. Gemeinsam begeben sie sich auf ein kosmisches Abenteuer, um das Geheimnis von Gorrs Rache zu lüften. Regisseur Taika Waititi («Jojo Rabbit») kann seinen grandiosen Vorgänger «Thor: Ragnarok» (2017) zwar nicht toppen, bringt aber erneut ein kurzweiliges, visuell beeindruckendes Marvel-Comic-Abenteuer ins Kino.

