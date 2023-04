KKL Luzern Regula Mühlemann & Co: Starzauber mit und ohne Worte Starstaffette mit Gesang, Cello und Klavier im KKL: Konzerte mit Regula Mühlemann, Sol Gabetta und Krystian Zimerman.

Kommt zwischen Wien und New York mit Mozart ins KKL: Regula Mühlemann pd

Konzerte mit Regula Mühlemann, Sol Gabetta und Krystian Zimerman im KKL. Urs Mattenberger «Mozart ist so verschmitzt, in seinem Wesen hat er etwas Lausbubenhaftes», erklärte die Sopranistin Regula Mühlemann ihre Affinität zu diesem Komponisten. Sie nämlich habe das auch: «Vielleicht liegt er mir deshalb so nahe.» In Mendelssohns «Lobgesang»-Sinfonie mit dem Lucerne Festival Orchestra konnte man zwar kürzlich auch in Luzern live erleben, wie Mühlemanns Stimme an Volumen und Kraft zugelegt hat. Aber auch, dass der Weltstar aus unserer Region sich dabei die Leichtigkeit und den Zauber bewahrt hat. Damit steht sie im Konzert des Kammerorchesters Basel ganz im Zentrum in Arien aus Opern von Mozart – von «Lucio Silla» über «Le nozze di Figaro» bis zur «Zauberflöte». Stilistisch auf das 18. Jahrhundert Bezug nehmen die französischen Orchesterwerke, Maurice Ravels «Le Tombeau de Couperin» sowie Gabriel Faurés «Pavane» und «Masques et Bergamasques». Letztere klingen, meinte ein Zeitgenosse, als ob Mozart Fauré imitierte (Freitag, 21. April, 19.30, KKL Luzern).

Sol Gabetta: Lieder ohne Worte von Zeitgenossen

Ganz neue Musik mit Traditions-Bezug präsentiert der auf historische Aufführungspraxis spezialisierte Lucerne Chamber Circle. Die Cellistin Sol Gabetta und der Pianist Bertrand Chamayou spielen Werke von Mendelssohn, zwei Cellosonaten und ein «Lied ohne Worte». Und sie gaben Komponisten den Auftrag, die romantische Tradition der Lieder ohne Worte weiterzuschreiben. Auf dem Programm stehen die Beiträge von Heinz Holliger und Francisco Coll. Wie das die romantische Ader auch in einem unbändigen Komponisten wie Wolfgang Rihm wecken kann, hatte die Starcellistin in einem früheren Konzert in einer Zugabe gezeigt (Sonntag, 23. April, 18.30).

Krystian Zimerman: Brahms mit der Pistole vor dem Kopf

Starbesetzung auch im Kammermusikkonzert, das das Luzerner Sinfonieorchester als Vorkonzert zu seinem Klavierfestival geplant hatte und das jetzt nachgeholt wird. Da spielt der Pianist Krystian Zimerman mit Freunden das zweite und dritte Klavierquartett von Johannes Brahms. Auf die existenzielle Dimension der Werke verwies Brahms in einem Brief an seinen Verleger. Dieser dürfe auf dem Titelblatt des dritten in c-Moll ein Bild von ihm anbringen, «nämlich einen Kopf – mit der Pistole davor», schrieb er in Anspielung auf Goethes «Werther» (Dienstag, 25. April, 19.30, Konzertsaal KKL).